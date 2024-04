'Star Trek: Discovery' prepara despedida épica com 5ª temporada eletrizante

A quinta e última temporada de "Star Trek: Discovery" estreou no Paramount+ e marca o fim do spin-off da franquia. Os primeiros episódios já estão disponíveis no serviço de streaming e mostram que o elenco encabeçado pela atriz Sonequa Martin-Green preparou uma despedida épica para os fãs.

Após um hiato de mais de dois anos, a equipe liderada pelos showrunners Alex Kurtzman e Michelle Paradise precisou recalcular a rota para o novo ano. Quando as gravações estavam praticamente finalizadas, o Paramount+ decidiu que a quinta temporada seria a última, o que obrigou os roteiristas a adaptar o final para que ele funcionasse como uma despedida digna.

Apesar do enorme desafio, o resultado é muito satisfatório. Splash já assistiu aos quatro primeiros episódios do novo ano e destaca aqui os principais elementos que marcam a temporada derradeira de "Star Trek: Discovery".

Despedida de gala

Sonequa Martin-Green em cena da quinta temporada de 'Star Trek: Discovery' Imagem: Paramount+/Divulgação

O quinto ano da série começa de forma frenética. Após a capitã Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) e sua equipe salvarem a federação de um desastre, eles encaram uma missão confidencial para recuperar um item de valor inestimável para a organização e para Kovich (David Cronenberg).

Durante a missão, Michael dá de cara com uma nova dupla de vilões, Moll (Eve Harlow) e L'ak (Elias Toufexis). O embate quase torna-se mortal para a capitã da Discovery, que se vê obrigada a deixar os malfeitores fugirem com o item para conseguir salvar sua vida.

O mistério envolvendo a dupla de vilões e o item roubado dá início a um quebra-cabeça cujas peças são apresentadas ao longo da temporada. Os detalhes são metodicamente estruturados pelo roteiro idealizado por Michelle Paradise, que consegue mais uma vez equilibrar a narrativa principal com dramas paralelos entre os personagens sem deixar a trama cair em uma enrolação contínua.

Cada enredo obtém o espaço necessário para respirar, sem fazer com que a quinta temporada pareça sem rumo ou menos empolgante nas sequências sem a presença de ação. É na emoção dos combates espaciais, inclusive, que "Discovery" tem seus pontos altos, com efeitos especiais e direção que não devem a muitos filmes feitos para o cinema.

No novo ano, Sonequa Martin-Green prova mais uma vez que foi a escolha certa para encabeçar o elenco de "Star Trek: Discovery". Michael continua sendo o coração da história, cujo relacionamento complicado com Book (David Ajala) ganha um contraponto interessante com a aparição de um novo aliado, Rayner (Callum Keith Rennie), capitão da Frota Estelar com estilo de liderança muito diferente da protagonista.

Embora dizer adeus seja triste para os fãs, "Star Trek: Discovery" chega em sua fronteira final como um dos grandes capítulos da franquia. A despedida de gala preparada para equipe tem tudo para deixar mais uma marca positiva da série que ajudou a resgatar o interesse do público pelas histórias da Frota Estelar e seus icônicos personagens.