Gal, Gugu, Chico Anysio e mais: as disputas pelas heranças de famosos

O assunto da semana passada foi o embate entre Gabriel, filho de Gal Costa, e Wilma Petrillo, ex-empresária tida como viúva da cantora.

O filho único da artista alega que elas não eram um casal, enquanto Wilma pede o reconhecimento da união estável com Gal, que morreu em 2022. O rapaz de 18 anos quer a exumação do corpo da mãe, para "ter certeza" da causa da morte.

A defesa de Gabriel afirmou a Splash que Gal deixou uma mansão em São Paulo, obras de arte, dois automóveis de luxo, joias e recursos financeiros em contas bancárias no Brasil e no exterior. Em meio a disputa, o namoro do jovem também ganhou destaque.

Outros famosos cuja herança virou alvo de disputa após a morte:

Gugu Liberato

Gugu Liberato ao lado dos filhos João Augusto, Marina e Sofia Imagem: Divulgação

Gugu deixou herança avaliada em R$ 1 bilhão divido para os três filhos, sobrinhos e uma ordem de pensão vitalícia para sua mãe, Maria do Céu. Apresentador que fez sucesso no SBT morreu em acidente doméstico nos EUA, em 2019.

Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, pede reconhecimento de união estável para pleitear porcentagem dos bens. Assunto foi tratado em três audiências realizadas entre maio e junho do ano passado e a decisão deve ser anunciada este ano.

Disputa colocou irmãos João Augusto, Marina e Sofia Liberato em lados opostos. Enquanto as gêmeas defenderam a inclusão de Rose Miriam no testamento, João Augusto pediu para ser mantido o que foi definido pelo comunicador em 2011.

Comerciante Ricardo Rocha pediu reconhecimento da paternidade de Gugu. A mãe dele teria conhecido o apresentador em 1973. A petição diz que ela trabalhava como babá e empregada doméstica, conforme relato da Folha de S. Paulo.

O suposto filho de Gugu pode fazer parte da divisão dos 75% destinados aos irmãos caso seja legalmente reconhecido. Ele também será considerado um herdeiro necessário e precisará ser incluído, conforme prevê a lei — redefinindo a divisão para quatro pessoas.

Sofia, Marina e João Augusto Liberato estão dispostos a realizar exames de DNA. Em contato com Splash, defesa de Ricardo Rocha afirmou que testes serão realizados conforme andamento do processo.

TJ-SP reverteu decisão que havia anulado ação em que Thiago Salvático, que alega ter namorado Gugu, pede reconhecimento de união estável com o apresentador. Pedido foi negado pela Justiça em janeiro de 2023. Chef de cozinha diz não ter interesse na herança, mas quer reconhecimento por "questão de respeito e honra".

Chico Anysio

Chico Anysio em foto com os filhos Imagem: Reprodução

Doze anos após sua morte, a herança de Chico Anysio é motivo de desavença na família. No ano passado, Nizo Neto, filho do artista, afirmou que não recebeu bens materiais e que o pai "foi muito roubado": "Não conferia nada, não via nada, confiava em todo mundo. Era um péssimo homem de negócio", criticou.

Em 2020, testamento de Anysio foi anulado por excluir Lug de Paula, filho do artista e conhecido por interpretar Seu Boneco. Segundo a lei brasileira, uma pessoa não pode deserdar seu filho e nem retirar sua mulher da divisão de bens do patrimônio, só no caso da divisão de bens em vida. A reviravolta fez com que Bruno Mazzeo e Malga Di Paula, a viúva, trocassem acusações.

Malga já afirmou em entrevista que Chico determinou que ela herdasse seus bens materiais, e que a propriedade intelectual ficasse para os filhos, o que também foi negado pela Justiça. A decisão judicial compreendeu que a divisão era incorreta, pois Malga não poderia ficar com mais de metade da herança.

Malga afirmou que o patrimônio do comediante foi consumido por despesas e vício em compra de cavalos. "Só para alimentar um cavalo eram R$ 1.500 por mês. Ele chegou a ter 300. Teve uma época em que ele gastava R$ 600 mil por mês com cavalos. E ainda tinha todas as nossas despesas, que não eram poucas: pensão de ex-mulher, mesadas dos filhos e netos. Ele acabou vendendo tudo que a gente tinha, gastou todo o dinheiro que tinha aplicado, pegou empréstimos e adquiriu um monte de dívidas", disse, em entrevista a Antonia Fontenelle.

Dez anos depois da morte, Malga disse que ainda não havia recebido "um centavo" da herança. Não só não recebi, como o meu patrimônio está bloqueado. Fui privada de todos meus direitos e isso me adoeceu mais", contou, em entrevista ao podcast ZonaV.

A revista Veja revelou em 2022 que a fortuna de Anysio "virou pó" e que há uma dívida de R$ 7 milhões. Segundo a revista, desse valor R$ 1,4 milhão são de IPTU e condomínio não pagos, que seriam responsabilidade direta de Malga. Ela exerceu a função de inventariante por cinco anos e é acusada de lesar os demais herdeiros e de apropriação indébita. A maior parte da dívida seria de tributos de uma das empresas em nome do humorista — a viúva teria vendido sua parte quando Anysio estava doente.

Bruno Mazzeo assumiu o inventário e, segundo o advogado de cinco dos herdeiros, a conta do espólio estava zerada na ocasião.

Agnaldo Timóteo

O cantor Agnaldo Timóteo Imagem: Divulgação

Agnaldo Timóteo morreu em abril de 2021, antes de finalizar o processo de adoção da única filha, Keyty Evelin. O patrimônio do cantor inclui um apartamento em São Paulo e um sobrado na Barra da Tijuca e pode chegar a R$ 30 milhões, sem contar as obras artísticas do músico.

A irmã de Agnaldo, Rutinete, entrou na Justiça pelo direito de assumir os bens por julgar que o irmão "estava desorientado" quando assinou seu último testamento. No entanto, a adoção foi reconhecida em setembro de 2021 e Keity conquistou o direito de ter 50% da herança.

Maradona

O jogador de futebol Maradona Imagem: AFP Photo

Os filhos do jogador argentino permanecem na disputa pela herança "incalculável" do pai. Maradona tem 5 filhos reconhecidos, mas duas jovens chegaram a entrar na Justiça pedindo a realização de testes de DNA por alegarem que também são filhas.

Não se sabe ao certo o valor da fortuna do jogador. Logo depois da sua morte, em 2020, estimativas como a do jornal Clarín diziam que a herança esbarrava em US$ 100 milhões (R$ 500 milhões).

Emílio Santiago

O cantor Emílio Santiago Imagem: Eduardo Queiroga/UOL

Emílio Santiago morreu aos 66 anos em março de 2013, por complicação no quadro clínico de AVC. A herança do cantor é avaliada em R$ 8 milhões.

Márcio Tadeu Francisco, que conseguiu na Justiça o reconhecimento da união estável com o artista, ainda tenta conquistar o direito ao espólio. Há ainda uma irmã e outra filha de Emílio na batalha.

Aleksander Nunes dos Santos, que achava ser filho do cantor, fez um teste de DNA em janeiro do ano passado após a exumação do corpo de Emílio. O resultado, no entanto, foi negativo.

Marcos Paulo

Antônia Fontenelle e Marcos Paulo Imagem: Reprodução/Instagram

Antonia Fontenelle, viúva de Marcos Paulo, travou uma batalha de quase sete anos com as filhas do ator e diretor — morto em 2012 em decorrência de complicações de um câncer no esôfago.

A principal questão foi o fato de Marcos Paulo ter deixado dois testamentos: um registrado em 2005 sob tutela do advogado que administra o espólio, avaliado em R$ 30 milhões e que determinava que o patrimônio deveria ir para as três filhas, e outro que daria direitos a Antonia.

Após anos de disputa, em 2019 a Justiça determinou que Fontenelle deveria receber parte da herança. Segundo a decisão, a apresentadora teria direito a 25% do patrimônio.

Wando

O cantor Wando Imagem: Reprodução/Instagram

Mais de dez anos após a morte de Wando, a família continua brigando na Justiça para receber a herança do cantor. A fortuna é avaliada em cerca de R$ 10 milhões.

Wando morreu em fevereiro de 2012 após uma parada cardiorrespiratória e não deixou testamento. Nove pessoas estão disputando o patrimônio: filhos, netos, uma irmã e duas ex-companheiras do cantor.