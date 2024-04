BBB 24: o discurso de Tadeu Schmidt para eliminar Giovanna do reality

Giovanna foi a 18ª eliminada do BBB 24 (Globo) com 75,35% dos votos. Ela enfrentou Alane, que recebeu 20,06% dos votos e Davi, o menos votado, com 4,59%. Ao todo, o Paredão recebeu 39.135.506 votos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que o apresentador falou no discurso

A sister foi a penúltima sobrevivente do quarto Gnomos e, em seu discurso, Tadeu Schmidt sinalizou que cada BBB é único: "O que funcionou ano passado, pode não funcionar nesse."

Ele ainda lembrou os acontecimentos que surgem de maneira única na vida e dentro do BBB, como a fratura de Giovanna que a deixou por quase 2 meses sem competir em provas, e como ela se destacou no jogo após se recuperar.

Veja o discurso completo

Quer ver uma coisa? Pega um baralho. Embaralha as cartas. Embaralha direitinho algumas vezes. Pronto. Você acabou de fazer algo único. Toda vez que você embaralha, você coloca aquelas 52 cartas numa sequência única. E não é que você nunca mais vai repetir essa exata sequência de 52 cartas, nem que seus amigos não vão repetir. É que muito, muito, muito, muito provavelmente nenhum ser humano na história jamais colocou o baralho nessa sequência.

E mesmo com tanta gente jogando todo dia ao mesmo tempo, ninguém jamais vai repetir essa sequência. Consegue assimilar isso? Dá pra acreditar? Simplesmente porque a quantidade de combinações possíveis das cartas é um número tão grande que a gente mal consegue entender.

Seria mais fácil chamar de infinito. Isso com um baralho de 52 cartas. Imagine com um baralho da vida, que não tem 52, mas infinitas caras.

Na vida, no BBB, os fatos vão se sucedendo de maneira única e cada novo acontecimento abre a porta para novas infinitas possibilidades. Uma atitude gera uma consequência, a consequência mexe com alguém. Se alguém resolve mudar, a mudança é notada pelo outro, o outro toma uma decisão, a decisão afeta várias pessoas, cada pessoa reage de um jeito diferente e assim se desenha a história. Qualquer mudança, em qualquer desses momentos, altera tudo que aconteceria depois.

Cada BBB é único. A história não se repete, o que funcionou no ano não necessariamente funciona no próximo, o que deu errado no passado não necessariamente vai fracassar agora. E mais que isso, o próprio BBB 24, se a gente pudesse voltar no tempo e começar de novo. Com as mesmas 26 pessoas, poderia escrever quantas histórias diferentes. Ou você acha que não? Você acha que o destino já está escrito?

O fato é que a sequência dos acontecimentos escreveu esta história que estamos vivendo. Em que esta pessoa, de personalidade forte, que sempre foi firme nos seus pensamentos, que nunca fugiu de um posicionamento, que vinha voltando de seus Paredões, agora vai embora.

Você pode até pensar como seria se cada um dos emparedados tivesse uma pequena mudança na sua trajetória lá atrás? Como seria se, no terceiro dia da temporada, na primeira festa, a Giovanna não tivesse resolvido brincar naquele joguinho de dança? Se não tivesse fraturado o quinto metatarso do pé esquerdo? Se não tivesse ficado praticamente dois meses sem poder participar plenamente do BBB? Foi só se recuperar e logo conseguir o protagonismo.

O que poderia ter acontecido se não tivesse se machucado? E como isso afetaria a casa toda? Essa pergunta vai ficar na sua cabeça pra sempre. Não tem jeito. Quem sai hoje é você, Giovanna.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 19º Paredão? Resultado parcial Total de 133771 votos 43,81% Alane 6,89% Isabelle 49,29% Lucas Henrique Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 133771 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash