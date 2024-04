De LeBron James a Wembanyama: como a NBA se conecta com a moda

O que a maior liga de basquete profissional do mundo tem a ver com a moda? Sucesso de público e faturamento a cada temporada, a NBA cada vez mais estreita sua relação com o universo fashion.

Anúncios como o da nomeação no final de fevereiro de Victor Wembanyama, um dos jogadores-revelação da liga, como embaixador da Louis Vuitton e o lançamento no início de março de uma collab entre a Nike e o veterano LeBron James atestam essa conexão.

Mas os exemplos não param por aí. Seja pelo estilo pessoal dos seus atletas, pela aproximação com as marcas ao longo do tempo ou por influenciar o streetwear, Nossa elenca a seguir diferentes momentos dessa relação entre a NBA e a moda.

Arenas como passarela

LeBron James Imagem: Reprodução @leaguefits

Atletas ou modelos? Não é de hoje que o túnel que dá acesso às quadras das arenas da NBA se tornou uma grande passarela. Ao fazerem esse percurso, os jogadores dos clubes da liga esbanjam estilo, elegância, irreverência e personalidade.

Tyrese Haliburton Imagem: Reprodução Instagram

De conjuntos esportivos a casuais, itens grifados, jaquetas bomber, college, looks all jeans, all black ou coloridos, sobreposições, ternos, casacos, sobretudos, sapatos e bolsas icônicas, a passagem dos atletas é super aguardada e rende cliques que rodam o mundo.

No Instagram, o perfil Leaguefits, com um milhão de seguidores, por exemplo, repercute o visual dos jogadores, faz ranking dos mais bem vestidos e dos melhores looks usados por nomes já considerados ícones fashion como LeBron James, que joga pelo Los Angeles Lakers.

Bennedict Mathurin Imagem: Reprodução Instagram

Bennedict Mathurin e Tyrese Haliburton, ambos do Indiana Pacers, Tim Hardaway Jr, do Dallas Mavericks e James Harden, do Los Angeles Clippers são outros nomes da NBA que atraem os holofotes para além da performance em quadra, com suas produções em sintonia com a moda.

James Harden Imagem: Reprodução Instagram

Embaixadores, campanhas e desfiles

Somado a tanto estilo dentro e fora das quadras, o poder que as partidas têm de atrair uma legião de espectadores e a influência representada pelos atletas nas redes sociais levam marcas do mundo da moda a apostarem numa aproximação para aumentar sua exposição.

Assim, os jogadores que mais se destacam na liga são convidados para as primeiras fileiras dos desfiles das principais Semanas de Moda do mundo, estrelam campanhas de novas coleções e são nomeados embaixadores das grifes para ajudar a promover seus produtos.

LeBron James Imagem: Reprodução @louisvuitton

A Louis Vuitton é uma das marcas que tem associado seu nome ao universo da NBA. LeBron James, por exemplo, foi o rosto da campanha de Primavera-Verão da linha masculina da grife francesa em janeiro deste ano.

Victor Wembanyama Imagem: Reprodução @louisvuitton

Em fotos e vídeos, usando terno, sobretudo, cardigã e bolsas com o famoso monograma "LV", o astro das quadras ajudou a gerar burburinho em torno da terceira coleção masculina de Pharrell Williams no comando criativo da marca.

Outro jogador ao qual a Louis Vuitton escolheu associar sua imagem é Victor Wembanyama. O estreante da NBA atua no San Antonio Spurs e é, desde fevereiro deste ano, embaixador da grife, juntando-se a outros nomes que ocupam esse posto como o ídolo de k-pop BamBam.

Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, também conecta a liga ao mundo da moda. O atleta foi uma das estrelas da campanha de lançamento, em outubro de 2023, da linha masculina da Skims, marca de roupas íntimas e peças modeladoras da influenciadora e empresária Kim Kardashian.

Shai Gilgeous-Alexander em desfile da grife Thom Browne Imagem: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Na ocasião, Shai posou de cueca, moletom, regata e bola de basquete nas mãos. Essa, aliás, não foi sua primeira vez como modelo. Em junho de 2022, o jogador da NBA chegou a desfilar para a grife Thom Browne, na Semana de Moda Masculina de Paris.

Collabs

O casamento da liga e a moda inclui ainda lançamentos especiais em parceria com diferentes marcas pelo mundo. Em 2021, a Hugo Boss lançou duas coleções-cápsula junto com a NBA para celebrar o basquete. Entre as peças, moletons, shorts, calças e camisas de manga curta e comprida.

Imagem: Reprodução

Em 2022, a Reserva também se uniu à liga para desenvolver uma coleção inspirada nos anos 90 e no universo college americano. O resultado veio numa estética vintage com t-shirts, agasalhos em moletom, helanca e tactel, além de jaquetas bomber em feltro e tricôs.

Imagem: Reprodução

No mesmo ano, a NBA ainda fez uma collab com a Tommy Hilfiger para marcar a influência do basquete na moda streetwear. As peças incluíam shorts, camisetas, conjuntos e moletons na paleta de azul, vermelho e branco, cores usadas tanto no logotipo da liga quanto no da grife.

Imagem: Reprodução

Já em 2023, foi a vez da Riachuelo apostar num feat com a NBA. Inspirada em seis clubes da liga e voltada para os públicos feminino e infanto-juvenil, a coleção trouxe 38 itens, entre os quais camisetas, calças, meias, shorts tipo samba-canção e até moletom cropped.

Imagem: Reprodução @nikefootball

Mais recentemente, em março deste ano, seguindo o exemplo da NBA, quem fez uma collab foi LeBron James. Em conjunto com a Nike e o clube de futebol inglês Liverpool, sua coleção traz regatas, shorts, tênis e agasalhos. Por enquanto, as peças só estão disponíveis nos Estados Unidos e na Europa.