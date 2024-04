BBB 24: Alane, Isabelle e Lucas Buda estão no 19º Paredão da edição

Após a eliminação de Giovanna do BBB 24 (Globo), Davi venceu a Prova do Líder e garantiu vaga no top 5 do reality. Com o modo turbo, mais um Paredão foi formado, desta vez com Alane, Lucas Buda e Isabelle. O mais votado será eliminado na terça (9).

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 19º Paredão? Resultado parcial Total de 174884 votos 48,96% Alane 5,70% Isabelle 45,34% Lucas Henrique Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 174884 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Como o Paredão foi formado

Consequência da Prova do Líder

Como anunciado por Tadeu, o brother que tivesse o pior desempenho na primeira etapa da Prova do Líder iria direto ao Paredão.

Alane foi a participante com pior desempenho e a primeira a garantir lugar no Paredão.

BBB 24: Alane tem pior performance na Prova do Líder e está no Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Indicação do Líder

Davi, o Líder da vez, indicou Lucas Buda para a berlinda. Ele disse acreditar que Buda passou o jogo sendo uma pessoa inconveniente, já que ele ficava de olho nas conversas para 'querer ler e colher informações para o jogo'.

Eu acho ele um jogador muito mal posicionado, pelo fato de que ele mesmo falou pra mim que esperava a oportunidade de falar no ao vivo. Aqui é um jogo de conversas, aqui a gente tem que se posicionar a qualquer momento. Davi

Votação no Confessionário

Lucas Buda votou em Matteus;

Isabelle votou em Matteus;

Alane votou em Isabelle;

Beatriz votou em Isabelle;

Matteus votou em Isabelle.

Isabelle foi a mais votada da casa e se junto com Alane e Lucas Buda no Paredão.

