Giovanna é a 18ª eliminada do BBB 24 com 75,35% dos votos

Giovanna foi a 18ª eliminada do BBB 24 (Globo) com 75,35% dos votos. Ela enfrentou Alane, que recebeu 20,06% dos votos e Davi, o menos votado, com 4,59%. Ao todo, o Paredão recebeu 39.135.506 votos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A sister foi a penúltima sobrevivente do quarto Gnomos e, em seu discurso, Tadeu Schmidt sinalizou que cada BBB é único: "O que funcionou ano passado, pode não funcionar nesse."

Ele ainda lembrou os acontecimentos que surgem de maneira única na vida e dentro do BBB, como a fratura de Giovanna que a deixou por quase 2 meses sem competir em provas, e como ela se destacou no jogo após se recuperar.

Vejo vocês todos semana que vem! Giovanna ao se despedir do top 6

E o Bin Laden?

Já no palco com Tadeu, Giovanna disse estar feliz por voltar a 'jogar' e ter se destacado na reta final.

Ao ser questionada sobre o futuro do relacionamento com MC Bin Laden, a ex-sister ficou sem reação, mas respondeu não saber.

A gente se resolveu agora, nos últimos dias, ele foi muito importante para mim nos últimos dias, um cara muito legal que eu vou levar pra minha vida. A gente tem amizade acima de tudo. Giovanna

Veja a média da votação no Gshow

Alane

Média: 20,06%

Voto Único: 21,98%

Voto Torcida: 18,14%

Davi

Média: 4,59%

Voto Único: 6,05%

Voto Torcida: 3,13%

Giovanna

Média: 75,35%

Voto Único: 71,97%

Voto Torcida: 78,73%

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Giovanna, quem é o mais odiado do top 6? Resultado parcial Total de 313 votos 0,96% Alane 5,11% Beatriz 53,04% Davi 1,92% Isabelle 38,66% Lucas Henrique Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 313 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash