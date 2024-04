MC Bin Laden faz primeira aparição em show após BBB 24 e é ovacionado

MC Bin Laden fez sua primeira apresentação após sua eliminação do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O cantor Suel convidou o ex-BBB a apresentar seu sucesso 'Tá Tranquilo, Tá Favorável' neste domingo (7), no show 'Sunset do Suel'.

MC Bin Laden foi ovacionado pelo público, e fez rimas envolvendo outros ex-BBBs, como Leidy. A carioca também marcou presença no show.

O cantor e ex-BBB se surpreendeu com o carinho do público. "Estou muito feliz e impressionado com tanto amor e carinho que venho recebendo desde a minha saída da casa. Esse é o verdadeiro prêmio que de fato sonhava em ganhar", afirmou MC Bin Laden após o show.

O paulista encontrou com Leidy e Luigi, colegas de confinamento, e mostrou partes do encontro em suas redes sociais.

