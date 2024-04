Em último Almoço do Anjo do BBB 24, Matteus chora com família e agradece

Matteus se emocionou ao assistir a um vídeo de sua família mais uma vez no Almoço do Anjo do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Matteus foi pela 5ª e última vez ao Almoço do Anjo da temporada. O brother, que venceu a Prova do Anjo cinco vezes, aproveitou o almoço com seus convidados: Davi e Isabelle.

A avó, o padastro, a mãe e um amigo do brother apareceram na filmagem. Eles deram parabéns pela vitória de Matteus e expressaram seu amor.

O brother foi às lágrimas ao final do vídeo e agradeceu. "Muito obrigado por esse baita presente. O Gerson é um artista da minha cidade, que é radialista, e tem várias músicas falando sobre o campo. Fico muito feliz dele estar ali, porque é muito representativo, sabe? Ainda mais agora que eu estou aqui e querendo expor isso para todo o mundo, para todo mundo ver o quanto amo a minha cidade, minha cultura. Fico muito feliz mesmo", disse.

Ele ainda comemorou por ter visto o cachorro, que apareceu no colo de sua mãe. "Vi o meu cachorro. Estava com saudade, achando que ele tinha tido alguma coisa...".

