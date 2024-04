'Ludchella': Ludmilla é recepcionada por fãs ao embarcar em aeroporto

Ludmilla, 28, embarcou no sábado (6) no Aeroporto Galeão para seu show no festival Coachella e foi recepcionada por seus fãs.

O que aconteceu

Ludmilla encontrou diversos fãs à sua espera no Aeroporto do Galeão, no Rio, ao chegar ao local para embarcar.

Os fãs a cumprimentaram e levaram balões dourados que formaram a palavra "Ludchella", uma junção de Ludmilla e Coachella.

Eles ainda cantaram em coro algumas músicas da cantora.

Ludmilla parou para cumprimentá-los e tirar fotos.

Ludmilla se apresentará no festival na Califórnia nos dias 14 e 21 de abril.