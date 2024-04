Filha se espanta ao achar Playboy de Kim Basinger de 1983 em banca

Ireland Balwin, 28, ficou surpresa ao encontrar em uma banca de jornal exemplar da capa da Playboy estrelada por sua mãe, Kim Basinger, 70, lançada em fevereiro de 1983.

O que aconteceu

Baldwin postou uma foto do exemplar da revista da mãe em seu perfil no Instagram. Ela se deparou com a publicação à venda em uma banca de Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos.

A cópia, exposta ao lado de outras capas da Playboy, traz Basinger como a Bond Girl de "007: Nunca mais outra vez", estrelado pela atriz ao lado de Sean Connery como James Bond, em 1983.

Kim Basinger foi um ícone de Hollywood nas décadas de 1980 e 1990, vencedora do Oscar de melhor atriz de 1998 e um símbolo sexual do século 20. Ireland, sua única filha, é fruto do casamento com Alec Baldwin — eles se separaram em 2002, quando disputaram na justiça a guarda da herdeira.

Ireland Baldwin é casada com o músico André Allen Anjos, conhecido como RAC, com quem tem uma filha, nascida no ano passado — a menina é a primeira neta de Kim e Alec.