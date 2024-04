Bjorn Ulvaeus diz que sucesso do ABBA emociona ao atingir dois marcos

Por Hanna Rantala

LONDRES (Reuters) - Bjorn Ulvaeus, do ABBA, refletiu sobre o alcance e a longevidade do grupo pop sueco ao se juntar ao grupo de criadores e elenco de "Mamma Mia!", no sábado, para as comemorações do 25º aniversário do musical em Londres.

O sábado também marcou 50 anos desde que o ABBA venceu a final do Festival Eurovision de Música em Brighton, Reino Unido, em 1974, com a canção "Waterloo", trazendo a atenção global.

“Nesta hora da noite, exatamente 50 anos atrás, eu estava em outro palco em outra cidade aqui no Reino Unido”, disse Ulvaeus.

“É estranho pensar que se não tivéssemos vencido... eu provavelmente não estaria aqui hoje. E esta aventura maravilhosa que chamamos de 'Mamma Mia!' não teria acontecido", disse ele, falando ao público no palco de Londres.

O ABBA foi formado por Ulvaeus, Andersson, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstad em Estocolmo em 1972.

"Mamma Mia!", composta por Ulvaeus e Andersson e baseada em suas canções, estreou originalmente no West End de Londres em 6 de abril de 1999. Escrito por Catherine Johnson e dirigido por Phyllida Lloyd, gira em torno de uma mãe e uma filha com três possíveis pais.

Segundo seus criadores, mais de 70 milhões de pessoas assistiram às produções do espetáculo em mais de 450 cidades ao redor do mundo, apresentadas em 16 idiomas diferentes. Também resultou em dois filmes de grande sucesso.

“O fato de que de alguma forma o ABBA conseguiu tocar tantos milhões de vidas ao redor do mundo, geração após geração e as pessoas me perguntam ‘como você se sente ao saber disso?’, e essa é uma pergunta muito boa e muito difícil de responder. ”, disse Ulvaeus, 78 anos.

"É um sentimento muito evasivo. Tem mais a ver com gratidão e humildade do que com orgulho, porque te emociona saber que tantas pessoas ouviram algo que você criou e que ficaram felizes ou tristes com isso, e que isso significou muito em suas vidas."

“É muito difícil compreender isso emocionalmente, pelo menos para mim”, disse Ulvaeus, que foi acompanhado no palco pela produtora Judy Craymer, que o conheceu juntamente com Andersson na década de 1980 e os convenceu de que um musical poderia ser feito a partir de suas músicas.

Com duração de 25 anos, "Mamma Mia!" torna-se o terceiro musical mais antigo da história do West End, depois de "Os Miseráveis", que estreou em 1985, e "O Fantasma da Ópera", lançado um ano depois, em 1986.

(Reportagem de Hanna Rantala)