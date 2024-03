Bin toma invertida de Giovanna: 'Não perdi, gato, eu recusei'

Em conversa no Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Bin e Giovanna conversaram sobre a reaproximação da dupla na casa.

O que aconteceu

O funkeiro ainda brincou com a nutricionista dizendo que perdeu uma 'bitoquinha', mas que ganhou uma amizade.

"Eu entendo hoje você preferir manter a amizade e respeito a nossa amizade. Eu sempre me vejo ao passar do ponto, por isso eu sou muito pé atrás de respeitar essas coisas", disse Bin.

"Mais nada, só amizade. E eu fiquei meio que insistindo, é chatão também", contou o brother após reconhecer que insistiu em algumas brincadeiras com Giovanna.

Então, a nutricionista perguntou qual dia, e ele falou que foi ontem (27).

"Mas eu sou um cara que sei entender essas coisas. Então, não interprete que estou me aproximando para querer ficar. Não, se aproximar porque eu gosto da amizade", justificou o funkeiro.

Depois, o brother apontou que não teve aproximação com Raquele e ficou chateado por isso.

Ele ainda disse que consegue enxergar coisas boas no Davi. E Giovanna respondeu: "Faz parte".

"Perdi uma bitoquinha, mas ganhei uma amizade", brincou Bin.

"Fazer o que? Arcar com as consequências agora", retrucou Giovanna.

"Você também perdeu uma bitoquinha... Não vem com essa", respondeu o funkeiro.

"Não perdi, gato, eu recusei", concluiu a mineira.

