Camilla de Lucas fica 'em choque' ao cumprimentar Rihanna: 'Falou comigo'

A ex-BBB Camilla de Lucas, 29, foi cumprimentada por Rihanna, 36, em um evento da Fenty Beauty em Los Angeles.

O que aconteceu

Camilla foi representar o Brasil em um evento global da marca de Rihanna. A influenciadora estava gravando a chegada da cantora, e disse que Rihanna foi em sua direção e a cumprimentou.

Em todos os registros do momento, Camilla aparece com cara de choque. "Essa sou em choque porque a Riri chegou, eu estava virando a câmera para fazer um vídeo e do nada ela segurou a minha mão. Como não sou nada expressiva, tive um piripaque do Chaves e virei meme na gringa", contou nos Stories do Instagram.