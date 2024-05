Namorada de Endrick ignora polêmicas com a sogra e surpreende com post

Gabriely Miranda, 21, a namorada de Endrick, 17, viu o seu nome envolvido em uma polêmica com a mãe do namorado jogador de futebol brasileiro, após Cíntia Ramos cortar a influenciadora da foto de família tirada nos bastidores da gravação do "Conversa com Bial" (Globo).

O que aconteceu

No programa, um climão se instaurou após a modelo deixar em aberto se irá para a Europa com o atleta, que vai se apresentar ao Real Madrid no meio do ano.

Gabriely ignorou as polêmicas e não se manifestou sobre o assunto, e, compartilhou, em suas redes sociais, alguns procedimentos estéticos que realizou.

Nos Stories do Instagram, a estudante de Nutrição aparece com uma esteticista.

Harmonização nos glúteos: "Harmonização no bumbum para celulites, flacidez, gordura e volume, barriga com enzima para gordura localizada".