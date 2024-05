Sonza e Whindersson criam grupo de mensagem com famosos para doações ao RS

Luisa Sonza, 25, e Whindersson Nunes, 29, criaram um grupo em um aplicativo de mensagens que reúne famosos para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul, que vive uma tragédia após as enchentes provocadas pelas fortes chuvas.

O que aconteceu

A criação do grupo foi divulgada por Juliana Paes, que comemorou a iniciativa do ex-casal. "Vocês são gigantes! Parabéns pela iniciativa. Estamos juntos", escreveu ela em um story no Instagram.

A atriz contou quais são os artistas que estão no grupo criado por Luisa e Whindersson. "Montaram um grupão de WhatsApp com vários artistas, influenciadores...muita gente. Preta, Camila Coutinho, Rafa Kalimann, Juliette, Deborah Secco, Duda Beat, Bianca Andrade, Sabrina Sato, Pedro Sampaio, Vitória Strada e Pocah", disse ela.

De acordo com ela, tem muita mais gente e com objetivo de juntar esforços. "Então, a gente está juntando as nossas doações em dinheiro, pedindo as doações para as marcas. A Cami Coutinho ficou com essa tarefa de publi solidária. Estamos juntando nossos esforços para ajudar", afirmou.