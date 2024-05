Novo 'O Senhor dos Anéis' dirigido por Andy Serkis está previsto para 2026

A novidade foi anunciada pela Warner Bros. Discovery em conferência com investidores.

O que aconteceu

Nova história está "nas etapas iniciais de desenvolvimento de roteiro". Segundo o CEO David Zaslav, serão múltiplos filmes que devem "explorar histórias que ainda não foram contadas".

Andy Serkis, que interpretou Gollum na saga original, vai estrelar e dirigir o primeiro. "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" (em tradução livre, "O Senhor dos Anéis: A Caça a Gollum") está previsto para 2026. Serkis participou da conferência e até imitou o personagem.

"Peter Jackson estará envolvido em todas as etapas do processo", segundo Zaslav. Fran Walsh e Philippa Boyens, co-roteiristas da trilogia original, também voltarão.