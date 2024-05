Paes vai acionar polícia após barrar show: 'Aqui não é casa da mãe Joana'

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou que vai acionar a polícia e os órgãos de defesa do consumidor contra o show de Bruno Mars, na capital fluminense, programado inicialmente para a véspera do primeiro turno das eleições municipais.

O que aconteceu

Prefeito disse que cidade "não é terra de ninguém" e reafirmou potencial para grandes eventos. "Todo mundo sabe que eu faço questão de estimular, de dar apoio e toda força para que esses eventos aconteçam. Agora, vocês vão me desculpar pela expressão, mas aqui não é a casa da mãe Joana."

Paes explicou que a estrutura pública estará disponível para a realização das eleições municipais e, por isso, é inviável que o show aconteça na véspera do primeiro turno. "Quando eu comuniquei aos produtores do show do Bruno Mars que não poderíamos receber o show na data que foi apresentada, eu deixei claro que era por causa da eleição, onde o contingente de segurança estava todo comprometido."

Eu deixo aqui o meu convite ao Bruno Mars, o nosso Bruninho, para que sim, venha fazer um, dois, três grandes shows aqui no Rio de Janeiro, como já fez outras vezes, mas em outra data, para que tudo ocorra em perfeita tranquilidade e em paz, como a gente tem mostrado. Eduardo Paes, prefeito do Rio

Produtora suspende venda de ingressos

A produtora Live Nation suspendeu hoje a venda de ingressos para o show de Bruno Mars no Rio de Janeiro no dia 5 de outubro. A Prefeitura não autorizou a realização do show às vésperas das eleições, marcadas para o dia 6.

As vendas para o dia 5 foram suspensas, mas o dia 4 já está esgotado. A empresa foi procurada para mais informações sobre a primeira data, e este texto será atualizado quando houver resposta.

A Live Nation fala em "atualizações sobre as datas", sem dar mais detalhes: "Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve junto com atualizações sobre as datas do evento", diz comunicado postado nas redes sociais.

As vendas para shows em outros estados continuam. A pré-venda para clientes Santander já estão abertas desde às 9h nas bilheterias digitais, e abrem às 11h nas bilheterias físicas. A venda geral começa amanhã, nos mesmos horários.