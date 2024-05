Patrícia Poeta diz que ainda não viu família no RS: 'Impossível chegar'

Patrícia Poeta, 47, contou que ainda não viu a família no Rio Grande do Sul. A apresentadora do Encontro (TV Globo) afirmou que é impossível chegar até o local.

O que aconteceu

A apresentadora disse que a estrada estava interditada. "Ontem, inclusive, eu queria chegar até São Jerônimo. É impossível chegar até São Jerônimo. Queria ver a minha família lá. A estrada está interditada por causa da água lá. As imagens são impressionantes", disse.

No final do programa, ela contou que está voltando para São Paulo após quatro dias no RS. A jornalista apresentou o programa matinal desde a segunda-feira (6), noticiando os resgates, chegada de doações e dramas enfrentados pelos gaúchos.

Nesta terça-feira (7), a apresentadora reencontrou uma tia nesta terça-feira (7) após dias sem comunicação. A apresentadora contou em seu perfil no Instagram sobre o reencontro com a tia Jane. "E apesar dos tempos pesados, hoje foi um dia de alívio para mim e minha família. Estávamos há alguns dias com pouca comunicação e, depois, nenhuma com minha tia Jane — única irmã do meu pai".

Ela afirmou que chegou aflita na casa da sua tia na expectativa do que poderia encontrar. "Fui com o coração palpitando, mas preparada para tudo. Esses dois dias vendo muitas coisas me prepararam, um pouco, para isso. Graças a Deus, quando cheguei lá, ela estava salva e bem", declarou.