Ana Paula Renault diz que Davi, do BBB 24, faz 'turismo de tragédia' no RS

Após criticar Davi por divulgar o próprio Pix para doações no RS, Ana Paula Renault, 42, afirmou que o campeão do BBB 24 viajou ao estado gaúcho para fazer "turismo de tragédia".

O que aconteceu

Tudo começou quando uma usuária do X, antigo Twitter, disse que ela precisaria pedir desculpas a Davi. De acordo com ela, a ex-BBB levantou uma "hipótese horrível ontem, que não levantou de nenhum outro" e que Ana Paula devia ter vergonha.

A ex-BBB respondeu a usuária da rede social e afirmou que o baiano faz "turismo de tragédia". "Qual hipótese que eu levantei?! Que ele mentiu sobre os voos, pediu Pix para financiar a viagem, sem falar a destinação, e ainda está lá fazendo turismo de tragédia para produzir conteúdo?", começou ela.

Em seguida, Ana Paula argumentou que a ida do baiano prejudica o estado. "Você sabe que as cidades no sul estão com racionamento de água? Que ir para a região de forma desorganizada, sem se cadastrar, só tumultua?", questiona.

Ela afirmou que está em contato direto com pessoas na linha de frente. "Dá para ajudar de onde estamos de forma honesta", afirmou a ex-BBB.

Uma coisa é se solidarizar, outra é explorar tragédia. Um verdadeiro absurdo! Whindersson, Felipe Neto e milhares de outras pessoas estão ajudando, da melhor maneira possível, deixando claro, desde o início, como seriam destinadas as doações. Ana Paula Renault

Críticas ao baiano

Nesta quarta-feira (8), Ana Paula criticou a forma como ele procedeu em meio à jornada para reforçar a linha de frente na assistência às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ana Paula reclamou que Davi não tem sido claro ao informar de que maneira vai aplicar as doações que tem recebido para a causa.

Informações muito desencontradas. Divulga o próprio Pix e não fala sobre prestação de contas. Ana Paula Renault

Ela aponta, inclusive, que o ex de Mani Reggo tem caído em contradição em seus relatos sobre a viagem de deslocamento ao Rio Grande. "Está indo como voluntário e não sabe pra onde. Falou que ganhou passagens de ida e de volta de uma empresa, agora afirma que foi ele quem comprou e que não tem a volta. Realmente fico sem entender".