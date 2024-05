Serena dá volta por cima e reencontra alma gêmea em momento de arrepiar

Do UOL, em São Paulo

No episódio de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (9), Cristina pede que Guto descubra quem é a amante de Raul. Serena foge da fazenda com a ajuda de Almerinda. Olívia confessa para Vera que precisa descobrir se Raul tem outra mulher.

Rafael sonha que Luna está viva e em perigo. Um padre e sua irmã encontram Serena na estrada e lhe dão água e comida. O padre dá dinheiro a Serena e a ensina a chegar em São Paulo. Rafael percebe que a muda de rosa Luna ganhou vida nova.

Serena chega em São Paulo e fica espantada com a quantidade de gente que vive na cidade. Terê, um menino que vive pelas ruas, observa Serena de longe. Serena pede informações ao menino, que rouba a trouxa dela com todas as suas coisas, inclusive o endereço.

Serena corre atrás de Terê, ele é abordado por dois meninos maiores, que pegam a trouxa e ameaçam bater nele. Serena bota os dois meninos para correr e pega a trouxa de volta. Terê fica admirado com a força da mestiça e ficam amigos. Terê se oferece para levá-la até o endereço que ela procura.

Serena descobre que a prima de Cleyde não mora mais lá e fica sem saber o que fazer. Felipe convida Olívia, Mirella e Madalena para conhecer as roseiras de Rafael. Guto conta para Cristina que descobriu que Raul tem uma amante, mas ainda não sabe quem é. Felipe pede Mirella em namoro.

Cristina conta para mãe que vai colocar um lenço com marca de batom no bolso de Raul. Elias pergunta a Kátia por que ela não o procurou ao chegar à cidade. Crispim e Bernardo dão uma carona para Serena e Terê até Roseiral. Serena vê uma rosa ao chegar a Roseiral e entende que chegou ao seu destino.

Serena busca o endereço da prima de Cleyde e encontra a pensão de Divina e Osvaldo. Serena explica para Divina que foi Cleyde quem a mandou procurá-la. Divina recebe Serena com carinho, deixando-a emocionada. Cristina manda Guto colocar o lenço manchado de batom no bolso de Raul, que marca um encontro com Dalila.

Guto finge esbarrar em Raul e coloca o lenço em seu bolso sem que ele perceba. Serena diz a Divina que quer trabalhar e a dona da pensão afirma que ela seria uma boa candidata para ajudar Zulmira. A empregada da mansão de Rafael contrata Mirna como sua ajudante. Hélio se apaixona por Serena assim que a vê.

Divina leva Serena até a casa de Rafael. Serena sente tontura e vontade de chorar ao ver a casa e não sabe explicar o porquê. Zulmira explica para Divina que a vaga já foi preenchida. Cristina manda Zulmira demitir Mirna e a empregada oferece o emprego a Serena.

Olívia encontra o lenço manchado de batom. Serena chega cedo demais no serviço e passeia pelo jardim de Rafael. Ela encontra a roseira Luna e toca a rosa que nasceu. Rafael vê.