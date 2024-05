Inteligência artificial mostra como monarquia britânica estará em 30 anos

A revista "Paris Match" levantou a pauta de como estará a família real britânica daqui a 30 anos. O veículo, então, usou uma ferramenta de inteligência artificial (IA).

O que aconteceu

A Paris Match compartilhou as "previsões" sobre o que irá acontecer com a família mais assistida do mundo.

De acordo com a publicação, Príncipe William vai se tornar rei (Charles III está se recuperando atualmente de câncer), mas vai renunciar em 2049.

O primogênito William, o príncipe George, assumirá a coroa em 2050, como George VII, o que fará de Kate Middleton a rainha-mãe.

Ainda segundo a inteligência artificial, a gaita de foles que acordou a falecida rainha Elizabeth não acorda mais o monarca adormecido, depois que o rei Charles III encerrou a tradição durante seu reinado. O Rei George, daqui a 30 anos, será acordado por um alarme em seu iPhone, que também o lembra de tirar a "primeira" selfie do dia.

O jornalista francês Pierrick Geais escreveu: "De agora em diante, o soberano deve documentar o seu dia, hora a hora, nas redes sociais para satisfazer os seus seguidores... bem, os seus súditos".

Nas imagens, a princesa de Gales, Kate Middleton, já como Rainha Mãe, aparece com um penteado no estilo da rainha Elizabeth.

O Príncipe George, em uma imagem da Coroação criada pelo aplicativo de IA Autre, aparece irreconhecível.

De acordo a tecnológica, a princesa Charlotte vai se casar em 2046 com um descendente da Família Real francesa.

O príncipe Harry surge divorciado de Meghan Markle, que se casou com um senador dos EUA que iria se tornar presidente americano.

Harry volta ao Reino Unido e passa seus dias cuidando dos jardins da Highgrove House, em Gloucestershire (Inglaterra).

Ainda na imagem de IA, Harry parece uma versão mais jovem de seu pai, Charles.

Imagem: Reprodução/People Match

