Juliette tenta encontrar um avião para levar doações de Portugal ao RS

Juliette, 34, afirmou que tenta encontrar um avião para levar doações de Portugal ao Rio Grande do Sul, que sofre uma tragédia com as enchentes provocadas pelas fortes chuvas.

O que aconteceu

A cantora participou do programa TV Casa Feliz (SIC) nesta quinta-feira (9) e enfatizou o pedido de ajuda às vítimas do estado gaúcho. De viagem pelo país europeu, ela afirmou que queria falar sobre uma situação muito importante na atração portuguesa.

Quero falar uma coisa muito importante aqui... Agora, o Brasil está passando por uma situação muito complicada no Rio Grande do Sul. Já há uma mobilização em Portugal arrecadando doações. Estou tentando entender a melhor forma possível. Juliette

Em seguida, a campeã do BBB 21 diz que está em busca de um avião para levar doações do país português para o Brasil. "Inclusive estou tentando um avião para levar as doações de Portugal ao Brasil. A gente precisa muito".

Ela pediu que os brasileiros residentes no país europeu e portugueses busquem informações nas redes sociais dela. "Não tenho informação certa agora, mas vão lá no meu Instagram, que vou postar sobre onde doar, o que doar, como doar e estou procurando um avião. Se alguém tiver, fala comigo". "Acho importante falar aqui porque estou aqui e o meu povo está comigo", finalizou.