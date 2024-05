Astro de Doctor Who Ncuti Gatwa diz que nova temporada parece "uma nova era"

LOS ANGELES (Reuters) - Ncuti Gatwa, o primeiro ator negro a interpretar o papel principal em "Doctor Who", diz que sua nova temporada parece ser "uma nova era", com a série de ficção científica britânica se tornando global.

A série cult da BBC agora também será transmitida para o público de fora do Reino Unido em uma nova colaboração entre a emissora britânica e o serviço de streaming da Walt Disney, o Disney+.

O ator escocês nascido em Ruanda, que ficou famoso na série da Netflix "Sex Education", interpreta a última encarnação do Senhor do Tempo na nova temporada, que também conta com o retorno do roteirista e produtor Russell T Davies como showrunner.

"Parece muito com uma nova era. Portanto, é um ótimo momento para as pessoas embarcarem na série", disse Gatwa à Reuters na pré-estreia da série em Los Angeles, na noite de quarta-feira.

"Temos novos vilões e novos monstros. O Doctor está muito mais fora do alcance do que jamais o vimos antes."

O Doctor é capaz de se regenerar, permitindo que diferentes atores interpretem o papel desde que a série foi ao ar pela primeira vez em 1963.

"Minha abordagem foi observar, estudar todos os Doctors anteriores, descobrir seus pontos fracos e como posso ser melhor", brincou Gatwa.

"Não, eu realmente queria mergulhar no mundo de tudo isso e apenas entender o que era inconfundivelmente o Doctor em cada um deles e o que eles traziam individualmente para o papel, e tentei ver onde eu poderia me encaixar nisso. Não sei se consegui fazer isso ou não, mas veremos."

A atriz Millie Gibson, conhecida pela novela da televisão britânica "Coronation Street", interpreta a nova companheira do Doctor, Ruby Sunday.

"Doctor Who" estreia no Disney+ na sexta-feira e na BBC no sábado.

(Reportagem de Jorge Garcia)