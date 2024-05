Produtora suspende venda de ingressos para show extra de Bruno Mars no Rio

A produtora Live Nation suspendeu hoje a venda de ingressos para o show de Bruno Mars no Rio de Janeiro no dia 5 de outubro.

O que aconteceu

A Prefeitura não autorizou a realização do show às vésperas das eleições, marcadas para o dia 6. Ontem, o prefeito Eduardo Paes se pronunciou sobre o tema no X: "Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos".

Informamos isso à produção do show do artista Bruno Mars no mesmo dia da divulgação da data do dia 4 de outubro para o show no Rio de Janeiro. Mesmo assim eles fizeram a venda de ingressos. A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições. Eduardo Paes

Após a suspensão das vendas, Eduardo Paes voltou a se pronunciar. "Aqui tem respeito aos cidadãos e ao processo eleitoral. E tem comando também. Não é terra de ninguém", disse o prefeito. Ele também afirmou que pretende acionar a polícia e os órgãos de defesa ao consumidor.

Estão começando a entender. Aqui tem respeito aos cidadãos e ao processo eleitoral. E tem comando também. Não é terra de ninguém. Tenho certeza de que @BrunoMars virá ao Rio para alegria de seus muitos fãs. Só que na data oportuna! https://t.co/XQs0GB9Pw8 -- Eduardo Paes (@eduardopaes) May 9, 2024

As vendas para o dia 5 foram suspensas, mas o dia 4 já está esgotado. A empresa foi procurada para mais informações sobre a primeira data, e este texto será atualizado quando houver resposta.

A Live Nation fala em "atualizações sobre as datas", sem dar mais detalhes: "Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve junto com atualizações sobre as datas do evento", diz comunicado postado nas redes sociais

As vendas para shows em outros estados continuam. A pré-venda para clientes Santander já estão abertas desde as 9h nas bilheterias digitais, e abrem às 11h nas bilheterias físicas. A venda geral começa amanhã, nos mesmos horários.

Veja a agenda completa de Bruno Mars no Brasil

04 e 05/10 - Rio de Janeiro - Engenhão (Rio)

08, 09, 12 e 13/10 - São Paulo - MorumBIS (São Paulo)

17 e 18/10 - Brasília - Estádio Mané Garrincha (Brasília)