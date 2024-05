Echo Dot, Pop ou Show: descubra qual é a melhor 'Alexa' para você

Testamos os alto-falantes inteligentes mais baratos da Amazon: Echo Dot, Echo Pop e Echo Show 5. Todos são equipados com a assistente de voz Alexa, que permite diversas funções de casa inteligente, como controle de luzes e rotinas, além do entretenimento que todo mundo já conhece, como músicas e piadas.

Neste review, o Guia de Compras UOL vai te mostrar tudo o que dá para fazer com esses aparelhos, para que você decida qual o melhor para sua casa —e seu bolso. Eles custam a partir de R$ 242.

Vale ressaltar que todos estes alto-falantes têm as mesmas funções: tocar músicas, responder a comandos, controlar dispositivos de casa inteligente (como lâmpadas, tomadas e fechaduras), executar rotinas e interagir com o usuário.

A diferença entre eles é o tamanho, a potência do som e a presença de uma tela, no caso dos dispositivos da linha Show.

Echo Dot

É o mais vendido, no clássico formato de "bolinha". Como é redondo, os alto-falantes e microfones dão a volta no dispositivo, resultando em uma qualidade de som bem legal, com nitidez e graves potentes. Ele dá conta de ambientes médios, como a sala, o quarto ou a varanda.

Além de funcionar por comandos de voz, o Echo Dot também aceita alguns controles por batidinhas em cima dele, por exemplo, pausar uma música, encerrar um timer ou adiar um alarme.

Isso é possível porque ele é equipado com um acelerômetro, um sensor que detecta as vibrações do aparelho. Ele também tem um termômetro, para poder informar a temperatura exata do ambiente em que você está, e não a externa (obtida em serviços de clima como outros dispositivos fazem).

Há também uma versão com relógio, com uma telinha embutida que exibe não apenas o horário, mas também a temperatura e informações de músicas.

Ele está disponível nas cores preto, branco ou azul, com ou sem relógio.

O Echo Dot é bonito, compacto, e pode se integrar à decoração da sua casa, inclusive com várias opções de suportes. Um deles tem bateria embutida, para que o aparelho possa funcionar algumas horas longe da tomada, por exemplo, se você estiver recebendo os amigos em uma área externa.

Echo Pop

É o irmão mais novo e compacto da família, com um design diferente. Parece um Dot cortado no meio ou uma metade de laranja, que deixa o alto-falante projetado para frente. Por isso, é ideal para ambientes menores e cantos, como uma mesa de cabeceira e até a bancada do banheiro.

Ele tem um som um pouco menos potente que seu irmão "bolinha", mas melhor que o do antigo Echo Dot achatado. Além disso, ele não aceita os comandos por batidinhas nem tem o sensor de temperatura interna, mas as funções de casa inteligente são as mesmas em todos, como já ressaltamos.

O Echo Pop é vendido nas cores preto ou branco, e costuma ser cerca de R$ 100 mais barato que o Dot. É também uma opção legal para o quarto das crianças e adolescentes, inclusive dá para comprar umas capinhas coloridas, que personalizam e protegem o dispositivo.

Echo Show 5

Faz parte de outra categoria da linha: os alto-falantes inteligentes com tela. O Echo Show 5 é menor e mais barato deles, com um display de 5,5 polegadas.

Além de exibir horário e temperatura, essa tela serve para mostrar informações das músicas, fotos suas (como um porta-retratos digital), e até para assistir um vídeo ou episódio de séries. Ela é touch screen, então também é possível dar comandos, como apagar luzes, tocando a tela, caso você não queira pedir por voz.

Outro diferencial do Echo Show 5 é a câmera de 2 MP (megapixels), para fazer videochamadas com seus amigos e familiares, seja para outro dispositivo Echo ou para um celular que tenha o app da Alexa instalado.

Ele também serve como um dispositivo de segurança, já você pode acessar a imagem da câmera de onde estiver, pelo aplicativo. Eu uso bastante esse recurso para dar uma olhada nos meus gatos quando não estou em casa.

Ele custa uns R$ 200 mais que a Echo Dot, mas é um bom investimento, pois a tela e a câmera permitem mais recursos que deixam o dispositivo bem versátil. Porém, se seu uso principal for a música, pode não fazer sentido, pois o alto-falante é projetado para trás e deixa o áudio um pouco mais abafado. Quem busca um com tela e som mais potente, pode se interessar pelos maiores, Echo Show 8 ou 10.

O Echo Show 5 é bem legal para o quarto, a mesa do escritório ou até a cozinha —você pode ver uma receita enquanto a prepara. Ele é um dos meus favoritos e eu gosto de usar na mesa de cabeceira, como um rádio-relógio. É interessante comprar um suporte articulado, para posicionar o aparelho no ângulo mais adequado.

Casa inteligente

Casa inteligente significa, basicamente, ter os seus aparelhos conectados (pela internet ou por bluetooth), e funcionando em um ecossistema. Para isso, você precisa de um alto-falante inteligente, como os Echo, para integrar tudo com a assistente de voz.

E o primeiro passo nesse mundo costuma ser as lâmpadas inteligentes. Com elas, é possível aumentar ou diminuir a iluminação e mudar a cor do ambiente com comandos como:

"Alexa, ligue a luz do quarto"

"Alexa, luz azul"

"Alexa, sala 50%"

Outro produto legal para quem está começando é a tomada inteligente, ou smart plug, que tem o poder de "transformar" um aparelho comum em inteligente, para que também possa ser controlado pela assistente. Pode ser, por exemplo, um ventilador, uma cafeteira ou luzinhas de decoração.

Mas o mais interessante é ir além disso, configurando ações que funcionem automaticamente, sem você precisar dar o comando de voz diretamente. São as chamadas rotinas, que podem ser disparadas por uma frase simples ou por algum evento. Por exemplo:

Lâmpada da varanda acender todos os dias ao anoitecer e apagar ao amanhecer

Todas as lâmpadas da casa desligarem se você falar "Alexa, boa noite"

Luz do quarto acender mais baixinha, em 50%, e tocar uma playlist matinal ou um resumo de notícias, quando você disser "Alexa, bom dia"

Para configurar uma rotina, é preciso ir no app da Alexa e montar a sua. Lembrando que, para esses comandos funcionarem, é preciso ter outros itens inteligentes, como lâmpadas e plugues.

Vale a pena?

Eu sou uma grande entusiasta de casa inteligente, e acho que todo mundo deveria ter um dispositivo Echo, para facilitar a rotina e torná-la mais divertida.

É super fácil de usar, basta você pedir qualquer coisa que a Alexa atende: pode ser uma música, a previsão do tempo, um timer e até uma piada. Coloquei também na casa dos meus pais e eles adoram.

Mas esses alto-falantes vão muito além do entretenimento; eles são a chave para você montar uma casa inteligente, controlando luzes, fechaduras e outros aparelhos, seja presencialmente ou à distância, de qualquer lugar.

O Echo Dot, o Echo Pop e o Echo Show 5 são alguns dos mais famosos (e os mais baratos) dispositivos equipados com a assistente Alexa e vale a pena investir em um deles. Qual? Aí depende do seu uso e do seu bolso:

O Echo Dot 5 é para quem busca um bom custo-benefício, com um som bem legal para ambientes de tamanho médio.

é para quem busca um bom custo-benefício, com um som bem legal para ambientes de tamanho médio. O Echo Pop é para quem quer gastar menos, com um som um pouco menos potente, mas as mesmas funções.

é para quem quer gastar menos, com um som um pouco menos potente, mas as mesmas funções. O Echo Show 5 é para quem busca mais versatilidade, com a tela e a câmera, que permitem assistir a vídeos, fazer videochamadas e monitorar a casa.

