Ações da China fecham em alta impulsionadas por ações ligadas ao ouro

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong terminaram em alta nesta segunda-feira impulsionadas por papéis relacionadas a ouro e metais não ferrosos, com os investidores ainda digerindo as mais recentes medidas de Pequim para resgatar o setor imobiliário

Pequim anunciou medidas "históricas" na sexta-feira para estabilizar seu setor imobiliário atingido pela crise, com o banco central viabilizando financiamento extra e flexibilizando as regras de hipoteca, e os governos locais devem comprar alguns apartamentos.

As ações do setor imobiliário abandonaram os ganhos intradiários anteriores, com o subíndice do setor imobiliário do CSI300 fechando em queda de 1,23%.

"Acreditamos que Pequim está indo na direção certa no que diz respeito ao fim da épica crise imobiliária", disse Ting Lu, economista-chefe para a China do Nomura. "Isso está provando ser uma tarefa assustadora e achamos que os mercados precisam ter mais paciência ao aguardar medidas mais draconianas."

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,54%, atingindo o maior nível de fechamento desde setembro de 2023. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,35%, marcando o fechamento mais alto desde outubro de 2023.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,42%, no nível de fechamento mais alto desde agosto de 2023.

As ações relacionadas ao ouro superaram o desempenho dos mercados, com os investidores optando pelos papéis do metal precioso.

O Zijing Mining Group Co Ltd, Shandong Gold Mining Co Ltd e Zhongjin Gold Corp Ltd subiram mais de 3% cada.

O subíndice de metais não ferrosos do CSI300 terminou com alta de 3,82%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,73%, a 39.069 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,64%, a 2.742 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,06%, a 21.271 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,02%, a 3.314 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,63%, a 7.863 pontos.