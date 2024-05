Reações à morte do presidente iraniano em acidente de helicóptero

Líderes de todo o mundo reagiram nesta segunda-feira (20) à morte, em um acidente de helicóptero, do presidente Ebrahim Raisi, de seu ministro das Relações Exteriores Hossein Amir-Abdollahian e de outras autoridades da República Islâmica.

- Organização para a Cooperação Islâmica

O secretário-geral da Organização para a Cooperação Islâmica, que tem 57 países integrantes, Hisein Brahim Taha, expressou "sinceras condolências e pêsames ao governo e ao povo do Irã", segundo um comunicado divulgado pela organização com sede em Jidá nas redes sociais.

- União Europeia

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apresentou as "sinceras condolências" da União Europeia. "Nossos pensamentos estão com suas famílias", escreveu Michel na rede social X.

- Espanha

"Era uma figura muito importante dentro do Irã e, portanto, vamos acompanhar com muita atenção os passos que o Irã vai dar", declarou o ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares.

- Itália

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou a sua "solidariedade e a solidariedade da Itália com o governo e o povo iranianos". Também disse esperar "que os futuros governantes iranianos desejem comprometer-se com a estabilização e a pacificação da região".

- China

O presidente chinês, Xi Jinping, considerou a morte do presidente Raisi uma "grande perda para o povo iraniano", segundo o Ministério chinês das Relações Exteriores.

- Rússia

Em um telegrama de condolências, o presidente Vladimir Putin prestou homenagem a um "político notável". "Como verdadeiro amigo da Rússia, ele deu uma contribuição pessoal inestimável para o desenvolvimento de relações de boa vizinhança entre os nossos países e fez grandes esforços para levá-las ao nível da associação estratégica", afirmou sobre Raisi.

- Turquia

"Rezo pela misericórdia de Deus para meu querido colega e irmão" Ebrahim Raisi, reagiu o presidente turco Recep Tayyip Erdogan na rede social X. Ele expressou as "mais sinceras condolências ao povo e ao governo iranianos, amigos e irmãos".

- Síria

O presidente sírio, Bashar al Assad, proclamou "solidariedade" ao Irã, que o apoia desde o início da guerra civil em seu país.

- Iraque

"Apresentamos nossas condolências ao líder supremo da República do Irã, Ali Khamenei, e ao governo e ao povo do Irã", declarou o primeiro-ministro Mohamed Shia al Sudani, que expressou "grande tristeza e dor".

- Jordânia

O rei Abdullah II ofereceu na rede X "as mais sinceras condolências aos irmãos, líderes, governo e povo da República Islâmica do Irã".

- Egito

"O Egito chora, com grande tristeza e profunda dor, pelo presidente e principal líder diplomático do Irã, que faleceu no domingo em um acidente doloroso", afirmou a presidência egípcia em um comunicado.

- Emirados Árabes Unidos e Catar

Emirados e Catar, vizinhos do Irã, saudaram a memória do presidente Raisi e de seu ministro das Relações Exteriores.

Os Emirados, que retomaram as relações com o Irã após anos de tensões, "expressa solidariedade com o Irã neste momento difícil", afirma uma mensagem divulgada pelo presidente, Mohamed bin Zayed.

O emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, considerou a notícia "dolorosa" e expressou as "mais sinceras condolências ao governo e ao povo da República Islâmica do Irã".

- Hamas -

O movimento islamista palestino Hamas apresentou "condolências" ao povo iraniano e elogiou Raisi como "partidário da resistência palestina", em particular desde o início da guerra com Israel em Gaza, no dia 7 de outubro.

- Hezbollah

O grupo Hezbollah libanês expressou condolências ao governo iraniano e descreveu Raisi como um "protetor dos movimentos de resistência" contra Israel na região.

"O presidente mártir era um irmão mais velho para nós, um apoio sólido", declarou o grupo, que luta contra Israel a partir do sul do Líbano.

- Índia

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse estar "profundamente triste e chocado com a morte trágica" do presidente iraniano.

- Paquistão

O Paquistão declarou a segunda-feira um dia de luto "em solidariedade com o Irã", um país "irmão". "A imensa nação iraniana vai superar esta tragédia com sua coragem habitual", declarou o primeiro-ministro Shebbaz Sharif na rede social X. Islamabad recebeu o presidente iraniano com grande pompa no final de abril.

- Malásia

O primeiro-ministro Anwar Ibrahim declarou estar "profundamente triste e destacou que o país respeitará o compromisso com o Irã de fortalecer os laços "para o bem dos nossos povos e do mundo muçulmano".

- Japão

O Japão está "profundamente triste" e apresenta sinceras condolências ao povo iraniano, afirmou o porta-voz do governo, Yoshimasa Hayashi.

-Sri Lanka

O presidente Ranil Wickremesinghe, "profundamente chocado", expressou "sinceras condolências às famílias devastadas, ao governo e ao povo do Irã". O presidente iraniano e seu chanceler visitaram o Sri Lanka em abril para inaugurar uma represa hidrelétrica financiada e construída em parte por Teerã.

- África do Sul

"É uma tragédia extraordinária, inimaginável, na qual morreu o notável líder de um país com o qual a África do Sul mantém fortes relações bilaterais", disse o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, que recentemente convidou o Irã para aderir aos BRICS em uma reunião de cúpula em Johannesburgo.

O Irã virou membro do grupo em janeiro.

