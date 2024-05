No Japão, juro do JGB atinge máxima em 11 anos com expectativa de que BoJ reduza compras

O juro do título do governo japonês (JGB) de 10 anos alcançou o maior nível em 11 anos nesta segunda-feira, 20, em meio a expectativas de que o Banco do Japão (BoJ) possa reduzir suas compras de JGBs nos próximos meses para ajudar a sustentar o iene frente ao dólar, segundo nota do Deutsche Bank Research. O rendimento do JGB chegou a atingir 0,979% nesta segunda, maior patamar desde maio de 2013, antes de fechar a 0,973%, de acordo com dados da Tradeweb. Fonte: Dow Jones Newswires.