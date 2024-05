Justiça penhora salário de R$ 130 mil do antigo CEO da Starbucks no Brasil

A SouthRock Capital é a antiga operadora das marcas Starbucks e Subway no Brasil, que caíram no gosto popular de muitas pessoas. E agora, o CEO da companhia, Kenneth Pope, terá 40% do seu salário líquido penhorado, o que equivale a R$ 52 mil. Antes o mensal era de R$ 130 mil, mesmo com a crise financeira que a companhia enfrenta.

Salário do CEO

Kenneth Pope comanda a SouthRock com remuneração líquida de R$ 130 mil por mês. O valor bruto é de R$ 188 mil, como um pró-labore. Ele terá 40% do seu salário líquido penhorado, R$ 52 mil do total. Decisão foi tomada na última segunda-feira (13) pela juíza Mônica Soares Machado, da 33ª Vara Cível de São Paulo. O processo envolve dívidas de R$ 71,5 milhões da companhia com a Travessia, empresa de créditos financeiros.

Juíza já havia rejeitado os argumentos da defesa do CEO. Sem sucesso, a defesa dele tentou reduzir o percentual para 5% com a premissa de que as planilhas apresentadas não faziam sentido. Isso ocorreu em ação de execução de título extrajudicial que solicitava o pagamento dos valores pela SouthRock, no dia 1º de abril deste ano.

Salário alto mesmo durante a turbulência financeira seria para as contas básicas. A defesa de Pope repassou que a remuneração era uma questão de subsistência para honrar os pagamentos das necessidades como educação dos filhos e alimentação.

Empresa de créditos financeiros também quis a quebra de sigilo bancário, que foi negado. A suspeita era de que Pope tirou R$ 20 milhões do grupo e os recursos desapareceram, como forma de diminuir o patrimônio da empresa antes do pedido de recuperação judicial.

O que está acontecendo

SouthRock está em processo de recuperação judicial nas operações com a Starbucks e Subway. O Tribunal da Justiça de São Paulo aceitou em dezembro de 2023 o pedido referente às operações da Starbucks no Brasil, que foi protocolado em outubro com reporte de dívidas de R$ 1,8 bilhão.

Já sobre o Subway, também pediram proteção referente às dívidas da rede de restaurantes. O valor devido passa de R$ 482 milhões e o pedido foi apresentado em março deste ano à 1ª Vara de Falências de São Paulo. Mas até então, o juiz Adler Batista Oliveira Nobre não decidiu sobre o tema.

Após o pedido ser aceito, o prazo é de 60 dias para apresentar o plano de recuperação. E as cobranças de dívida contra a empresa são suspensas por 180 dias. No momento, já perderam a licença de operar as duas marcas no país.

O que diz a SouthRock

Os próximos passos são dar sequência ao processo de reestruturação de suas operações. O objetivo é "proteger as marcas que representa, os Partners (colaboradores), os consumidores e as suas lojas". Decisão também tem como intuito arrumar o modelo de negócio.

SouthRock negou todas as acusações sobre desvios e informou que os valores constam no balanço da empresa. Além de estar registrado no próprio Imposto de Renda do CEO. Segundo a companhia, as movimentações foram documentadas e antes do processo de recuperação judicial.

Motivo da crise no mercado

Falta de instabilidade no país pode ter afetado a empresa. As operações foram prejudicadas pela volatilidade da taxa de juros e variações cambiais, de acordo com a explicação da empresa.

Credores cobraram dívidas. Em um documento apresentado à Justiça, a SouthRock disse que: "um pequeno grupo de credores entendeu por bem interromper as produtivas e amigáveis negociações e conversas que até então vinham sendo mantidas". Credores passaram a perseguir "inesperadamente" e "de maneira forçada e unilateral a imediata satisfação de seus créditos". A companhia disse que esse cenário pressionou e piorou toda a sua situação financeira que enfrentam.

Em 2020, a empresa reportou queda de 95% nas vendas durante a pandemia. Em 2021 e 2022, a queda passou para 70% e 30%, respectivamente. A SouthRock Capital foi criada em 2015, para operar marcas de alimentos e bebidas por meio de franquias no Brasil.

Starbucks e Subway vão fechar?

Muitos pensaram que a Starbucks fecharia as portas, mas a verdade é que vai mudar de mãos. A Zamp, que opera as redes Burger King e Popeyes no Brasil, fez uma proposta de oferta não vinculante à SouthRock para possível aquisição dos bens e direitos. Além de tratar direto com a matriz americana da marca.

Subway Corporate rescindiu o contrato com a SouthRock desde outubro de 2023. Assim, foi retomado o controle das suas operações no Brasil com o comprometimento de seguir com o crescimento dos franqueados no país.

Processo não abrange a atividade exercida pelos operadores das lojas e franqueados da marca. Por enquanto, a recuperação judicial é direcionada apenas para a companhia enquanto gestora.