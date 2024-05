China mantém taxas primárias de empréstimo, em linha com as expectativas

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - A China deixou inalteradas as taxas de juros de referência para empréstimos em uma fixação mensal nesta segunda-feira, em linha com as expectativas do mercado.

A decisão ocorre depois que a China anunciou medidas "históricas" na semana passada para estabilizar seu setor imobiliário, com o banco central viabilizando 1 trilhão de iuanes em financiamento extra e flexibilizando as regras de hipoteca, em uma tentativa de reanimar a demanda por moradia.

O plano de resgate do setor imobiliário reduziu efetivamente a urgência de cortar ainda mais as taxas de empréstimo de referência, em um momento em que um afrouxamento monetário agressivo poderia aumentar a pressão sobre a moeda.

A taxa primária de empréstimos (LPR) de um ano foi mantida em 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,95%.

Em uma pesquisa da Reuters com 33 participantes do mercado realizada na semana passada, 27, ou 82% de todos os entrevistados, esperavam que ambas as taxas permanecessem inalteradas.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China é baseada na LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.

(Reportagem de Winni Zhou e Tom Westbrook)