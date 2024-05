Voluntários montam lavanderia solidária para abrigos em Porto Alegre

Com cerca 13 mil pessoas em abrigos de Porto Alegre após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, um grupo de voluntários montou uma lavanderia solidária para lavar e secar roupas das vítimas.

O que aconteceu

Centenas de pessoas reunidas, tempo chuvoso e úmido, e sem estrutura de lavanderia. Um dos problemas na permanência prolongada de vítimas em abrigos é lavar e secar as roupas, já que esses lugares emergenciais, em sua maioria, não têm espaços para isso.

Oito secadoras e 14 máquinas de lavar. O projeto, liderado por Bruna Rabello e Amanda dos Santos, começou no dia 12 de maio contando com apenas três máquinas de lavar em uma garagem no bairro Hípica, na zona sul da capital gaúcha, mas logo recebeu apoio e mais que dobrou.

Nos três primeiros dias de operação foram atendidas, em média, 1.500 pessoas de diversos abrigos em Porto Alegre. Atualmente, 16 espaços de acolhimentos para desabrigados são apoiados pelo projeto - sendo quatro deles que recebem animais.

O processo funciona assim: as roupas sujas serão identificadas com a numeração da família abrigada, recolhidas pela lavanderia e devolvidas limpas e secas. A frequência do serviço ainda está sendo definida.

Voluntários envolvidos em projeto de lavanderia para abrigos Imagem: Arquivo pessoal

Voluntária de abrigo para mulheres e crianças diz que demanda por serviço é alta. Espaço acolhe 36 adultas e 10 crianças e, entre sábado (11) e quarta-feira (15) foram reunidos quatro sacos de lixo de 50 litros cheios de roupa suja.

"Inauguramos há pouco tempo e já estávamos preocupadas em como lavar as roupas. Criança acaba se sujando muito, mas também temos uma idosa que tem escape de xixi. A demanda de lavar e secar é alta", explica Letícia da Silva Brígido, voluntária na Escola Sarmento Leite. Ela também defende que espaços de triagem possuam "um espaço para lavar e secar o que vai ser doado" e ressalta a importância de roupas em boas condições, que garantam conforto e dignidade às vítimas.

Plano de expansão. Ideia é inaugurar, na próxima semana, um anexo ao lado da lavanderia com capacidade para mais 15 máquinas. Emocionada com a repercussão e apoio, Bruna diz que ainda não tem a real dimensão do trabalho que estão fazendo.

Está tudo muito inacreditável. Estamos vivendo um momento muito difícil no nosso estado, nunca imaginamos ver tudo embaixo d'água. A nossa ideia é dar dignidade e carinho através de uma roupa cheirosinha

Bruna Rabello, idealizadora da Lavanderia Solidária

Saiba como doar e ajudar a Lavanderia Solidária

Projeto aceita doações de material: Doações de sabão líquido, luvas descartáveis, sacos de lixo, amaciantes e máquinas de lavar ou secar funcionando, podem ser feitas em Porto Alegre na Av. da Cavalhada, 6677, bairro Cavalhada, e na Av. Carlos Barbosa, 95, bairro Medianeira.

Apoio financeiro: quem quiser ajudar financeiramente para contribuir com as despesas, a chave Pix do projeto é lavanderiasolidariapoa@gmail.com.