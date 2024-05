Felipe Neto faz apelos para salvar cavalo ilhado em telhado no Sul

Felipe Neto montou uma 'força-tarefa' virtual em suas redes sociais desde o início da madrugada pra tentar salvar Caramelo, cavalo que virou notícia após ficar ilhado no telhado de uma casa em Canoas, uma das cidades afetadas pelas fortes enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A hashtag #SalvemOCavalodeCanoas está nos trending topics do X desde a noite de quarta-feira (8).

Em seu perfil, Felipe Neto pediu ajuda para resgatar o animal. "Precisamos salvar o Caramelo, essa preciosidade que está há 4 dias sozinho, sem comida, desesperado, esperando um milagre."

O influenciador se ofereceu para pagar um helicóptero. "Para isso, precisamos de um helicóptero que aguente levantar 500kg. Quem tiver um, eu pago!"

Na manhã de hoje (9), após reclamar que ninguém havia oferecido o helicóptero, mesmo com ele pagando, Felipe contou que o resgate do cavalo estava a caminho. "Neste momento há 2 frentes de socorro para o Caramelo. 1) Exército, com atuação do general, está se mobilizando para enviar aeronave para o resgate; 2) Equipe com embarcação está indo para tentar tirá-lo e, se não for possível, alimentá-lo."

Felipe pediu energias positivas. "Vamos descobrir em instantes se o Caramelo sobreviveu a esta noite e ainda está vivo. A equipe de barco está chegando."