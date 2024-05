Bruna Griphao fala de pressão estética e nega ter feito cirurgias plásticas

Bruna Griphao, em entrevista à Quem:

Cobranças desde o começo da carreira pelo "corpo perfeito". "Até pra mim, que sou uma menina padrão: durante a minha fase entrando na minha vida adulta fui colocada como modelo fitness, e essa pressão foi prejudicial. Me colocou num lugar que eu tinha que estar perfeita para as pessoas. Se eu não estivesse, ia perder aquele posto e ser ofendida - como já aconteceu várias vezes."

Transtornos alimentares. "Eu fiquei muito mal, essa pressão que sentia do externo, e que fazia em mim também, me fez desenvolver vários distúrbios alimentares."

Eu passei por muitas coisas até, de fato, me aceitar como a mulher que eu sou, na fase que eu tiver. É um processo diário de aceitação e de querer estar saudável acima de tudo - tanto na mente quanto no físico. Bruna Griphao

Ausência de cirurgias plásticas. "Eu, que sempre malhei minha vida inteira, nunca fiz uma cirurgia plástica. Eu nunca fiz uma cirurgia plástica. Pode cair um raio em cima de mim se eu estiver mentindo (risos). A única cirurgia no meu corpo é no meu joelho."

A gente, como figura pública, tem que estar acostumado com esse tipo de comentário, e não pode se deixar abalar. Eu sei da minha verdade, e vou ter que ficar provando para o fulaninho que teimou que eu fiz? Bruna Griphao

Como lida com os apontamentos. "Eu não ligo. Tento não me apegar à essas pessoas, porque elas acreditam no que quiserem. Se a gente ficar muito preso na verdade dos outros, a gente esquece da nossa."

Benefícios de se exercitar. "Meu dia é mil vezes melhor quando pratico exercícios, quando cumpro minha rotina, movimento meu corpo. Para a mente, é maravilhoso."