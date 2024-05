Mulher Melão manda recado para Gracyanne Barbosa sobre OnlyFans

Gracyanne Barbosa, 40, está disposta a entrar para o OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto par assinantes. Renata Frisson, 37, a Mulher Melão, se animou com a novidade e decidiu dar dicas para a influenciadora fitness.

O que aconteceu

Dica: "A primeira dica que eu dou pra ela é: nem só de axilas vive o Only Fans. Confesso que até hoje, nenhum fã pediu pra ver as minhas. Porém, ela vai ter que liberar a periquito. Porque é o que eles querem ver. Mas acredito que não vai ser uma dificuldade. Afinal, ela já fez várias revistas masculinas, como eu. A Gra é um símbolo sexual. Acho que os fãs estão ansiosos querendo ver essa versão solteira".

Mentoria pra entrar neste universo: "A segunda dica é simplesmente se entregar, levar a sério o trabalho, porque é um trabalho como qualquer outro, e se dedicar. Ter bastante criatividade, inova", aponta: "Acredito que iria bombar um ensaio dela nua treinando ou no pole dance, já que ela é pratica o exercício. Ela é alguém com a qual eu toparia um feat, porque a amo de paixão".

Não é tão fácil assim: "Todo mundo acha que é só abrir um perfil e pronto. Para ganhar dinheiro e ser relevante, tem que surpreender os fãs, fazer algo diferente, conversar e se entregar. Porque são fãs que a gente conquista diariamente, né? Precisamos da renovação das assinaturas deles. Então, todo dia tem que realmente encantá-los".

Ansiosa: "A Gracyanne não vai ter dificuldade, porque os homens adoram ela. É muito bonita e sexy. Estou ansiosa. Quero prestigiar".

Coach de Gracyanne: "Seria um prazer ser coach dela, quando o assunto é sensualidade. Só iria dar umas dicas ocultas, sigilosas, que eu sei que eles (os fãs) gostam. Tenho mais experiência no mercado e sou a número 1 do Brasil na plataforma. Para ela, eu contaria tudo. Só me procurar, que será um prazer. Porque, afinal de contas, ela era minha companheira de academia, né? Sempre estive presente na vida da Gracyanne. Eu fui ao casamento dela, gostava muito do casal. E estou aí pra apoiá-la em todos os momentos".