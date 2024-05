Já foi à Faixa de Gaza: como funciona purificador de água enviado ao RS

Do UOL, em São Paulo

Quatro purificadores de água foram enviados pelo governo federal ao Rio Grande do Sul para tratamento da água. As cidades que os receberão são Canoas, São Leopoldo, Guaíba e Porto Alegre.

Juntos, os equipamentos podem tratar até 20 mil litros de água por dia. O purificador foi criado em 2019, é portátil e do modelo PW5660 da PWTech, que o apresenta como uma solução única frente ao problema.

"Atualmente, não há fornecedores nacionais ou internacionais de produtos com a mesma característica, considerando um sistema de captação de água bruta para transformação em água potável, que seja portátil, de fácil operação e baixo custo", diz a empresa.

Atuação em duas frentes. O purificador pode transformar águas contaminadas (de rios, lagos e poços) em água potável e tratar a água proveniente da chuva até que ela se torne própria para consumo.

Capacidade de cinco mil litros por dia. Ainda de acordo com o fabricante, cada purificador tem vazão para cinco mil litros de água por dia. Ele pode ser adaptado a diferentes fontes de energia, como solar, elétrica, gerador, entre outros.

Mais de R$ 20 mil. Segundo a empresa, cada purificador de água da PWTech (no valor de R$ 18 mil a unidade) enviado ao RS foi acompanhado de um kit de manutenção e um filtro de linha (totalizando R$ 22 mil), a fim de garantir uma maior durabilidade do equipamento.

Leve e portátil. As dimensões dele são 80x50x40 centímetros e ele pesa 18 quilos. Ele também é bivolt e resistente a trepidações e solavancos, além de não requerer infraestrutura e caixa d'água de entrada e saída. "Plugou-bebeu", diz o comunicado sobre o purificador.

Similar a uma miniestação de tratamento de água. Após a coleta, a água passa por um clorador, quatro filtros de remoção de partículas e, por fim, membranas de ultrafiltração. A membrana é composta por filamentos internos com uma capilaridade tão pequena que impede a passagem de vírus e bactérias.

Impacto em vários setores. "Nossa tecnologia não apenas impacta as comunidades carentes, mas também se tornou uma solução comercial disponível e de excelente custo-benefício para outros segmentos, sejam comerciais, industriais ou do setor agro", afirma a empresa.

Purificador já foi enviado à Faixa de Gaza. Em outubro de 2023, a ABC (Agência Brasileira de Cooperação) enviou 40 unidades do purificador da PWTech para hospitais que atendem vítimas do conflito entre Israel e Hamas. As terras yanomami e a Ucrânia também receberam unidades.