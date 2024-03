Fernanda é acusada de racismo por fala sobre Davi; equipe de pronuncia

Fernanda desabafou no BBB 24 (Globo) e foi acusada de racismo por uma fala sobre Davi. Entenda o que aconteceu e a repercussão nas redes sociais.

O que aconteceu

A confeiteira mostrou seu incômodo com Davi em desabafo com Pitel: "Não é possível que eu vim só para isso, para bater palma para palhaço. Não quero mais, não vim para bater palma para palhaço! Comprometimento de c* é uma r*la bem grossa, sai fora. 'É um jogo de comprometimento'. Vai bater continência na casa do c*ralho".

Após Pitel sugerir que o comprometimento poderia levá-lo à vitória do prêmio, Fernanda prosseguiu com uma fala preconceituosa: "Vai arrumar um emprego de segurança num prédio, não f*de". Em seguida, disse que ele não precisaria do trabalho "vai ganhar R$ 3 milhões [prêmio do programa]".

Repercussão

No X (antigo Twitter), famosos e espectadores criticaram a fala de Fernanda, que acusaram-na de preconceito e racismo. Na rede social, foram levantadas tags como "racista", "racismo" e "seguranças com o Davi".

Domitila já dizia que estão acostumados a nos ver servindo ou entretendo? Davi já gritou aos 4 cantos que quer ser médico! Vocês (racistas) terão que se acostumar a nos ver em outros lugares além do serviço, médicos, advogados, engenheiros, professores? -- Jessi Alves (@a_jessilane) March 28, 2024

Nenhuma condição isso aqui. Fala escrotíssima de Fernanda sobre Davi na madrugada. #BBB24 https://t.co/UcPZmBWy6Q -- Chico Barney (@chicobarney) March 28, 2024

Não me choca, desde o início do programa que eu sei que ela é racista. Já falei até sobre em um grupo de amigas. Sou mulher preta amor conheço de longeeeee, eu sinto o cheiro

pic.twitter.com/gx9UkSGffC -- yas (@yascomment) March 28, 2024

Aqui ela foi racista... e em outros momentos bastante preconceituosa tb! Mas tbm né... vai puxar em quem ela votou... tirei do meu pódio agora pic.twitter.com/kbsC0z5tKl -- Rene (@eurenesilva) March 28, 2024

"Vai arrumar emprego de segurança em um prédio, não fod*" Fernanda em relação a Davi. Como torcer pra uma mulher amargurada dessa ? Beleza, tem os motivos dela, mas pra pra isso não precisa ser tão preconceituosa. Mas, relaxa é só mais uma gíria RACISTA dela.#BBB24 pic.twitter.com/WRXmXSJdNG -- Romane ? (@mikaelenromaneb) March 28, 2024

Fernanda acabou de dizer que Davi tinha que procurar um emprego como segurança de prédio.



Essa fala é totalmente racista, MUITO RACISTA!!



O pior de tudo é a PITEL concordar e dá risada #BBB24 pic.twitter.com/YcuIC7XXQp -- X-News (@X_news2024) March 28, 2024

A Fernanda sempre reproduziu falas cheias de preconceitos no BBB, essa fala racista sobre o Davi é explícita e com tom de superioridade, mas mesmo assim ela vai se passando no jogo e aqui fora, afinal ela é vista como a mulher branca que tem "opinião" e fala o que pensa, queria? pic.twitter.com/VFYVivGiVo -- Atleta de peso (@AtletaPeso) March 28, 2024

Pronunciamento

A equipe de Fernanda se pronunciou sobre o caso: "Gostaríamos de pedir desculpas ao público que se sentiu ofendido e salientar que nenhuma pauta levantada será desconsiderada. Assim que Fernanda sair da casa, repassaremos todos os acontecimentos, abordando cada ponto. No entanto, é importante deixar claro que não permitiremos que pautas tão sérias sejam utilizadas de forma errônea e mal-intencionada".

No X, a assessoria apontou que a sister vem sendo perseguida por opositores: "Observamos, ao longo dos 80 dias de reality, que sempre que Fernanda está em ascensão no jogo, ocorre uma perseguição intensa por parte da 'máfia digital'. Narrativas são criadas com o único propósito de prejudicar a imagem dela".

Durante todo o processo do BBB, fica evidente que o programa é um jogo de convivência. Chega um momento em que os confrontos diretos se tornam mais visíveis, e é importante que, aqui fora, tenhamos cautela ao discutir os temas levantados e compreender a seriedade das questões? -- Fernanda Bande (@nandabande) March 28, 2024

