Epica apresenta seu melhor metal sinfônico em show impactante

O sol já havia se posto quando o Epica subiu ao Ice Stage, do Summer Breeze Brasil. Depois de dois adiamentos por conta da pandemia de Covid-19, era um reencontro há muito aguardado pelos fãs. E a entrega foi à altura da expectativa.

A começar pelo visual. Com direito a fogos, fumaça, palco com plataformas e projeções bem trabalhadas, o show do Epica já pode ser considerado um dos mais impactantes do festival. Poucas bandas se preocuparam em trazer um espetáculo tão rico visualmente - e que ficou ainda mais bonito por ter sido apresentado durante a noite.

No palco, a dupla de ataque formada pela vocalista Simone Simons e o guitarrista e também vocalista Mark Jansen se mostrou plenamente em forma em sintonia. A dinâmica vocal dos dois, variando entre o tratamento operístico dela e death e black metal dele, é certamente um dos trunfos do Epica e segue funcionando muito bem - vide "The Obsessive Devotion" (2007) e "Code of Life" (2021), duas das canções mais aplaudidas pelo público.

Epica no palco do Summer Breeze Brasil Imagem: Micaela Wernicke/UOL

O set list percorreu praticamente toda a carreira do grupo holandês, embora tenha dado ênfase aos discos "The Quantum Enigma" (2014) e "Omega" (2021), de onde extraíram hits como "Abyss of Time - Countdown to Singularity" (que abriu o show), "The Essence of Silence", "The Skeleton Key" e "Victims of Contingency".

A excelente performance de metal sinfônico teve espaço para faixas flutuantes no set list do Epica, como "The Final Lullaby" do disco "The Alchemy Project" (2022) e "Unleashed", de "Design Your Universe" (2009).

Presença constante no repertório do grupo, "Cry for the Moon", do álbum de estreia "The Phantom Agony" (2003), também esteve presente no trecho final do espetáculo. Antes, porém, uma surpresa: Cristina Scabbia, vocalista do grupo Lacuna Coil, que havia se apresentado horas antes, subiu ao palco para dividir os vocais com Simone na faixa "Storm the Sorrow".

O fechamento foi com uma versão estendida de "Consign to Oblivion", do álbum "Consign to Oblivion" (2005). Um final épico para uma noite épica.

Epica animou o público no segundo dia de Summer Breeze Brasil em São Paulo Imagem: Micaela Wernicke/UOL

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos

Ingressos

Venda on-line: https://www.clubedoingresso.com/evento/summerbreeze2024