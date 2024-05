MC Mari fala sobre ordens antes de entrar: 'Não compra briga com a Lizi'

Os participantes viram o sol nascer conversando na Mansão em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

"Eu tomei ordens de lá de fora: 'Não se aproxima da Lizi'", contou MC Mari para Bruno, Edlaine, Taty Pink, Hideo, Kaio, Brenno e a própria Liziane. "Ai eu chego na Vila e tá essa desgraça vestida de cupcake. Vai ter medo como?" Liziane gargalhou do comentário.

"Todo mundo", confirmou Edlaine.

"Eu também", falou Hideo. "Só falaram assim para mim: 'Não a conheço, mas ela é muito conhecida por brigar, então tenta não comprar briga com ela'."

"Vocês já sabiam que ela viria?", perguntou Bruno.

"É que eu fui confinado um dia depois e vazou (os participantes) de tarde. Ai eu fui futricando", brincou Hideo.

