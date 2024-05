Como Ed Sheeran ajudou time do coração a subir para elite do futebol inglês

Ed Sheeran, 33, patrocina o Ipswich Town, seu time de coração, desde 2021. A equipe conquistou uma vaga na Premier League, primeira divisão do futebol inglês, no último sábado (4), e garantiu a volta à elite após 22 anos.

O que aconteceu

Ed Sheeran divulga turnês na camisa do clube. Mathematics Tour, uma das turnês mais famosas do artista, foi anunciada como patrocínio principal da equipe.

Ipswich Town não divulga valores investidos por Ed Sheeran. Músico também patrocina a equipe feminina do clube, além de ser presença constante nos jogos.

Mathematics Tour, de Ed Sheeran, apareceu como patrocínio principal do Ipswich Town Imagem: Zac Goodwin/Getty Images

Ele continuará patrocinando o clube na primeira divisão. Ed Sheeran confirmou a informação em entrevista ao jornalista Ted Kravitz, da Sky Sports, durante o sábado (4).

Cantor comemorou vaga na Premier League. Ed Sheeran acompanhou o acesso em Miami, EUA, mas divulgou uma chamada de vídeo com os jogadores após a vitória por 2 a 0 contra o Huddersfield.

Sheeran compartilhou texto no Instagram. "Estou emocionado. Não faz tanto tempo que eu estava sentado em Portman Road assistindo a eles perderem pela terceira divisão com 11 mil pessoas nas arquibancadas."

Outros apoios

Ajuda do cantor não foi a única a levar equipe inglesa para a elite. A empresa Bright Path Sports Partners comprou 40% do clube por 105 milhões de libras (R$ 665,9 milhões). O fundo norte-americano ORG é o acionista majoritário, com 50% das ações, segundo o jornal inglês Metro UK.