'Tá se achando': Baronesa e MC Mari acham Kaio Perroni mudado

As conquisteiras que subiram na votação de ontem (9) para a Mansão com mais 12 outros participantes, falaram do comportamento de Kaio Perroni ter mudado depois de saber que foi um dos mais votados pelo público para ir para nova fase de A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Enquanto conversavam à sós no quarto dos Donos, a MC e Baronesa discutiram sobre o comportamento diferente do rapaz.

"Você não tá achando o Kaio mudado não?", perguntou MC Mari para Baronesa. "Tá achando também ou sou só eu que to ficando louca."

"Ele tá se achando que o público colocou ele aqui, se achando", respondeu a mãe de MC Gui. "Assim, são os 'mais votados', entendeu? Mas isso não me assusta, Mari."

"Também não. Isso não significa nada, para mim me assusta menos ainda, to f***-se", soltou a cantora.

