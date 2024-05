Mãe de Gil do Vigor diz que foi abusada pelo ex e defendeu filho na igreja

Jacira Santanna, mãe do ex-BBB Gil do Vigor, fez uma série de revelações durante o podcast Desvyados, programa apresentado por Betuel.

Influenciadora contou que foi agredida pelo ex-marido quando estava grávida. "Até três anos eu vivi bem com ele, mas na minha primeira gravidez começou o sofrimento. Eu comecei a ser espancada [...] E eu não desisti daquelas crianças."

Ela disse que foi abusada pelo ex-companheiro. "Eu fui abusada de todas as formas [...] Às vezes você não quer, e ele ia, forçava. Foi muito difícil para mim. Engravidei de Gil num momento em que eu estava decidida a ir embora, mas eu estava grávida."

Gil do Vigor contou detalhes da relação difícil com pai na biografia "Tem que Vigorar", lançada em 2021. No livro, o ex-BBB o descreveu como "explosivo" e que a mãe era vítima de violência física e psicológica. O Gilberto pai também constrangia o filho, que sempre teve de lidar com o sentimento de inferioridade.

Em uma situação, o ex-BBB relata que estava treinando para um concurso de modelo e quando o pai viu disse aquilo era "feio" e que o filho o faria passar vergonha com os amigos. "Meu pai bebia muito e tinha problema com drogas, se envolveu até com aquelas mais pesadas, como o crack, e fazia de nosso dia a dia um grande filme de terror", contou o economista, em entrevista ao UOL, em 2021.

Fé

Movimento Desvyados

Jacira Santanna também relembrou episódios de homofobia sofridos pelo filho dentro da igreja. Ela conta que um dia Gil chegou em casa aos prantos após o pastor chamá-lo de "boneca".

Eu não gostei. Meu filho tinha o quê? 13 anos. Foi quando eu me afastei [da igreja]. Eu peguei umas pedras, fui à casa dele. Eu queria matar ele, quebrar as pernas dele. Meu filho tinha chegado em casa chorando. Ninguém faz o meu filho chorar. Eu cheguei com uma raiva tão grande. Jacira

Gil conta na própria biografia que se entendeu homossexual por volta dos 13 anos de idade, mas tentou esconder o fato de si mesmo. Como tinha trejeitos, sofria bullying e mais tarde até tentou aprender a "se comportar como homem" seguindo as dicas de um amigo no trabalho como missionário.

Desvyados

BETUEL, criador da Desvyados

O podcast Desvyados se define como "uma iniciativa não religiosa de libertação destinada a ex-crentes evangélicos". O movimento luta contra a LGBTFobia e o fundamentalismo religioso.

Cresci em um ambiente profundamente religioso, em um lar evangélico fervoroso, onde o cristianismo era central em minha vida. Na igreja vi vários episódios de manipulação, preconceito e controle e ao revelar minha sexualidade na adolescência, enfrentei desafios ao questionar a veracidade da Bíblia e do amor cristão. Betuel, criador do Desvyados

Ele trabalhou anos servindo a igreja. "Hoje, ao lado da comunidade Desvyados, dedico-me a ajudar a libertar a comunidade ex-crente das amarras do peso religioso. Busco ser um exemplo de como a arte, de maneira instigante e satírica, pode promover a transformação e a conscientização social."