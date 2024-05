Para toda a família: 12 filmes para assistir no Dia das Mães no streaming

No clima do Dia das Mães, que será comemorado no Brasil neste domingo (12), selecionamos uma lista de filmes em clima de alto astral. Dicas de ouro para juntar a família depois do almoço e se divertir com os vários tipos de mãe que a sétima arte já retratou.

Minha mãe é uma peça

Dona Hermínia é uma senhora de meia-idade, divorciada do marido, que a trocou por uma mulher mais jovem. Hiperativa, ela não larga o pé de seus filhos Marcelina e Juliano. Um dia, após descobrir que eles a consideram chata, ela resolve sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos preocupados. Dona Hermínia decide visitar a querida tia Zélia para desabafar suas tristezas atuais e recordar os bons tempos do passado.

Onde assistir: Globoplay e Netflix

Fala sério, mãe!

Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, precisa lidar com as dificuldades e delícias de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, medos e frustrações. Por outro lado, a filha Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações sobre a matriarca da família.

Onde assistir: Globoplay

Sexta-feira muito louca

Tess é uma mãe que luta demais para se entender com a filha adolescente rebelde, Anna. Decididas a acabar com as brigas, elas repentinamente trocam de corpos após comerem biscoitos da sorte em um restaurante chinês. Agora, cada uma precisa aprender a lidar com a vida da outra, com as confusões crescendo ainda mais pelo fato de Tess estar de casamento marcado.

Onde assistir: Disney Plus

A Sogra

Após anos de encontros desastrosos procurando pelo par ideal, Charlotte se apaixona pelo homem perfeito, Kevin. O problema é a mãe dele, que, depois de ser demitida do cargo de âncora de um jornal de rede nacional, decide se dedicar à tarefa de atrapalhar o casal com medo de perder mais uma coisa importante de sua vida.

Onde assistir: Max e Prime Video.

O maior amor do mundo

Histórias associadas à maternidade se cruzam. Sandy é uma mãe solo com dois filhos, Bradley é um pai solteiro com uma filha adolescente, Jesse tem uma história complicada com a sua mãe, Kristin nunca conheceu a sua mãe biológica e Miranda é uma escritora de sucesso que abre mão de ter filhos para se dedicar à carreira.

Onde assistir: Netflix e Prime Video.

O que esperar quando você está esperando

Os desafios da paternidade iminente viram as vidas de cinco casais de cabeça para baixo. Duas celebridades se desesperam com as demandas surpreendentes da gravidez. Hormônios causam estragos em uma autora louca por bebês, enquanto seu marido tenta não ser superado por seu pai, que espera gêmeos com sua jovem esposa. O marido de uma fotógrafa não tem certeza dos planos de adoção da esposa. Uma conexão única resulta em uma gravidez surpresa para os proprietários rivais de caminhões de alimentos.

Onde assistir: Star Plus e Prime Video.

Mãe e muito mais

Três amigas de longa data decidem viajar para Nova York, a fim de reconectar-se com os filhos adultos. Só que, no meio de tal processo, percebem que não são apenas as vidas deles que precisam mudar.

Onde assistir: Netflix

Casamento Grego 2

Toula e Ian continuam juntos e passam bastante tempo tentando compreender a problemática filha adolescente. Quando o casal descobre que uma união de sua família nunca foi oficializada pela religião, todos os Portokalos se reúnem para mais um grande casamento grego.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV.

Minha mãe é uma viagem

Andy Brewster é um jovem inventor que embarca em uma viagem pelos Estados Unidos com a mãe, Joyce, uma mulher controladora. Durante esta jornada, ele descobre uma ligação com ela que não poderia ter imaginado.

Onde assistir: Netflix e Prime Video.

Lua de mel com minha mãe

José Luis, no dia de seu casamento, é deixado no altar. Além do trauma do abandono, uma questão prática é colocada em perspectiva: a lua de mel já está paga. Sua mãe superprotetora, Mari Carmen, insiste em acompanhá-lo até o destino do que seria a sua lua de mel para não perder dinheiro e nem deixar o filho sozinho nesse momento. José Luis nunca se sentiu tão infeliz, mas Mari Carmen acaba se divertindo como nunca e nessa viagem, o vínculo entre os dois se fortalece.

Onde assistir: Netflix

A sogra perfeita

Neide se separou do marido recentemente e deseja aproveitar ao máximo a vida de solteira. Atrapalhada pelo filho mais novo, ela decide juntar o rapaz com uma de suas funcionárias a todo custo.

Onde assistir: Globoplay

Juntos pelo acaso

Holly Berenson e Eric Messer saem em um encontro arranjado pelos seus melhores amigos Peter e Alisson, mas acaba sendo um desastre. A única coisa que eles têm em comum é a paixão pela afilhada Sophie. Só que um acidente fatal deixa a menina órfã dos pais e a dupla é designada para cuidar da pequenina. Obrigados a permanecerem juntos para cuidar dela, eles enfrentam as dificuldades típicas de quem passa a ser pai e mãe de uma hora para outra e começam, aos poucos, a se entender melhor.

Onde assistir: Apple TV e Prime Video.