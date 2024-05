Ex-namorada de Avicii morre aos 34, um ano após se curar de câncer

Emily Goldberg, ex-namorada do DJ Avicii, morreu aos 34 anos, um ano após anunciar que estava curada de um câncer.

O que aconteceu

Ela morreu no dia 3 de abril, na Califórnia, de uma embolia pulmonar. A informação foi publicada pelo The Mirror.

A família de Emily a descreveu como uma "pessoa vivaz e única que passou por muitas aventuras em sua breve vida".

Ano passado, ela postou em sua conta do Instagram que havia se curado de um câncer. "Tive câncer no ano passado. Agora estou livre do câncer".

O DJ Avicii morreu em 2018 aos 28 anos.