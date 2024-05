Saryne: A Grande Conquista entra em 2ª fase de forma preguiçosa e confusa

Após 18 dias de Vila, A Grande Conquista (Record) definiu os 20 nomes que entrariam na Mansão e encerrou sua segunda fase na quinta-feira (9).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A edição ao vivo, no entanto, não agradou. No Central Splash de sexta (10), Bárbara Saryne disse que o programa foi "preguiçoso" e se limitou a mostrar imagens da festa da semana, com pouca clareza de informação. "Era um episódio que era importantissimo, assisti na expectativa de ter algo a mais, entender melhor e ter alguma novidade", disse.

"Por um momento, fiquei sem entender se era uma retrospectiva do que aconteceu ou um resumo das últimas horas da vila. É uma edição que não é clara, é preguiçosa. É fácil pegar um corte grande do show e colocar. Não faz sentido, não tem uma linha cronológica", acrescentou.

Apesar dos problemas, a comentarista disse ter boas esperanças para essa temporada do reality. "É um bom elenco, acho que o público fez boas escolhas", disse.

Chico Barney destacou especialmente a permanência de MC Mari, Catia Paganote e Guipa — quem ele definiu como "querendo ser o Davi da Grande Conquista". "Gostei, porque é um elenco esquisito", disse.

Assista à íntegra do Central Splash:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso