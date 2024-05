Michel Teló conta que família perdeu tudo no RS: 'Morro levou a casa'

Michel Teló, 43, contou que sua família perdeu a casa na enchente provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O cantor desabafou sobre a tragédia enfrentada pelos gaúchos em razão das inundações. "Esse momento que a gente está vivendo, que é muito triste, está sendo um momento muito difícil. Minha família é dali do Vale do Taquari".

Na sequência, o sertanejo disse que a família já passou por momentos difíceis com as chuvas no estado. "Então, desde setembro do ano passado, a minha família, primos, tios e pessoas próximas que vivem e dessa vez a terceira grande enchente, mas dessa vez de uma maneira catastrófica".

Está realmente muito difícil para família. Tenho um tio que o morro levou a casa dele assim. Se salvou por questão de minutos, minha prima entrou em contato agora depois de dez dias.

Ele contou que a família estava sem comunicação e recebia ajuda para se alimentar. "Estavam ilhados, recebendo comida por helicóptero, porque até então não chegava nada e o acesso está dificílimo".

O cantor afirmou que ajuda de várias formas as vítimas das enchentes causadas pelas fortes chuvas. "Estamos tentando ajudar de todas as maneiras, enviando mantimentos, carretas de água, medicamentos, roupas, enfim ajudar de alguma forma", disse o cantor.

O cantor afirmou que tem um show nesta noite em Paulo Lopes, em Santa Catarina, com a renda toda revertida ao povo gaúcho. "Quero convidar as pessoas a trazerem doações. O cachê desse show eu já doei semana passada. Vamos continuar doando, o que você puder fazer pega um casaco na sua e envia para doação", contou o sertanejo.