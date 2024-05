Bruna Lombardi recebe alta e volta para casa: 'Depois de dias difíceis'

Bruna Lombardi, 71, celebrou após receber alta e voltar para casa. A atriz desabafou que viveu dias difíceis durante a internação.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, a atriz falou sobre como estava fragilizada. "Estar em casa e buscar recuperar a saúde depois de uns dias difíceis", disse ela.

Em seguida, ela fez questão de agradecer as mensagens de carinho dos seguidores e fãs. "Mais uma vez obrigada, amados, por mandar tanta energia de cura e amor".

Ela desabafou sobre a situação no Rio Grande do Sul, que vive uma tragédia com as enchentes após as fortes chuvas. "Meu coraçãp, minhas orações, pensamento e ajuda estão no Rio Grande do Sul. Que cada um de nós possa ajudar de alguma forma para que essa tragédia finalmente obrigue nossos governantes a investirem na prevenção de enchentes e secas. O que seria uma óbvia prioridade", declarou ela.

A atriz também comemorou o fato das pessoas se mostrarem tão solitárias em períodos como esse. "E se existe alguma coisa boa no meio de tanta dor é ver esse imenso movimento de solidariedade. Ver com orgulho e alegria esses heróis anônimos que agem com a força e coragem nas equipes de resgate, nos atendimentos improvisados, os bombeiros, os funcionários da saúde e tanta gente maravilhosa que me deixa comovida".

Internação

Bruna foi internada após piora no quadro de saúde devido a um problema estomacal. A atriz contou na segunda-feira (6) em uma rede social. Ela afirmou que teve uma recaída de uma virose estomacal. "Amados, estou internada. Estou fazendo exames e medicada. Já me sentindo bem e no processo de recuperação total".

A atriz também fez um desabafo sobre a fragilidade do ser humano. "Tanta coisa acontecendo no mundo e a gente percebe o quanto somos vulneráveis e conectados, o quanto tudo nos machuca e faz sofrer. E como é importante que a solidariedade e a empatia estejam em nós e ao nosso redor".