'Sincerão' e Prova da Virada: Veja cronograma de A Grande Conquista

Com o fechamento da Vila e a seleção de 20 jogadores para continuarem na Mansão, A Grande Conquista (Record) entra em uma nova fase com diferentes dinâmicas semanais.

O que aconteceu

A Record divulgou as novas atividades que os conquisteiros enfrentarão ao longo da semana e até um 'jogo da discórdia' está programado. Confira:

Sexta: Prova para definir os Donos da Mansão. O conquisteiro vencedor escolhe um dos participantes para dividir a coroa. Ambos então separam as atividades da casa entre os demais moradores.

Sábado: Donos ganham uma recompensa 'surpresa' e acontece a primeira festa da Mansão.

Segunda: Atividade de 'apontamento'. Todos na casa participam da dinâmica para falar uns dos outros.

Terça: Formação da Zona de Risco, ao vivo.

Quarta: Prova da Virada. Nela, um participante vai se livrar da Zona e colocar alguém no seu lugar.

Quinta: Dia de eliminação.

