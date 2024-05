Lucas Souza diz ter sido pressionado para assumir bissexualidade: 'Trauma'

Lucas Souza, 23, afirmou que se sentia "pressionado" e "cobrado" para expor a bissexualidade, embora não estivesse preparado para abordar o assunto publicamente.

O que aconteceu

Souza destacou que, mesmo pressionado, esperou até se sentir confortável, para não ficar "traumatizado". "Minha sexualidade, eu me senti pressionado para falar, só que eu [pensei] 'vou falar no meu tempo, quando eu estiver bem com minha família, bem comigo mesmo, porque eu sei que vai ser um assunto que vai ser debatido, polemizado e se eu não estiver bem psicologicamente vai ser um trauma para mim'", declarou no podcast Sala de TV.

O ex-A Fazenda explicou que o público nas redes sociais faz cobranças em relação a vida privada dos artistas. "A galera gosta muito de saber sobre vida pessoal. Eu não tenho melindre em falar porque me tornei uma pessoa pública por polêmica. Surge essa cobrança para falar, se posicionar. Cabe a você lidar da melhor maneira possível, ter maturidade, compreensão de que determinados assuntos você se posiciona, outros não".

Lucas Souza assumiu publicamente ser bissexual no mês passado, mas disse ter perdido milhares de seguidores. "Esse último mês eu perdi 200 mil seguidores por conta do meu pronunciamento, da minha carta aberta, mas ao mesmo tempo ganhei 205 mil novos seguidores. Então meu público mudou, está nesse processo de transição".

A orientação sexual de Lucas era assunto constante nas redes sociais desde que ele ficou famoso pelo casamento com Jojo Todynho. O famoso, que já expôs ter reprimido a sexualidade por seu passado como militar, se relacionou com Jojo entre 2021 e 2022, mas os dois terminaram de forma conturbada.