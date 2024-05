RBD se pronuncia e reafirma que empresário fez desvios milionários da banda

Os membros da banda mexicana RBD emitiram, nesta quarta-feira (22), comunicado em que reafirmam acusação de que a produtora T6H Entertainment e o ex-empresário do grupo Guillermo Rosas teriam feitos desvios milionários da turnê Soy Rebelde Tour.

O que aconteceu

Cantores agradeceram o apoio dos fãs "neste momento desafiador" e reiteraram que houve irregularidades apontadas por uma auditoria fiscal. Em nota, Anahí, Christian, Christopher, Dulce María e Maite afirmam que uma investigação feita por Citrin Cooperman, recomendado pela próprio T6H, apontou irregularidades de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,1 milhões na atual cotação).

A auditoria indicou que a T6H Entertainment recebeu fundos relacionados com a turnê desde dezembro de 2022, dos quais cerca de US$ 1 milhão permanecem sem verificação, ou seja, não foram contabilizados e inclusos depois de considerar os recibos e documentos entregues pela produtora.

— RBD em nota à imprensa

Banda diz que a T6H teria, supostamente, atrasado a assinatura de documentos necessário para comprovar os débitos referentes à turnê. "Este débito ocorre porque os contratos originais das empresas foram assinados com a T6H, e sem sua própria assinatura, os processos não podem seguir".

É fundamental esclarecer que os únicos responsáveis pelos pagamentos da turnê foram T6H na primeira etapa, e posteriormente Citrin Cooperman que atuou como gerente comercial da turnê. Nenhum dos membros do grupo teve acesso à gestão do dinheiro ou efetuou pagamentos.

— RBD em nota à imprensa

Pausa nos planos da banda

Devido aos problemas fiscais, os integrantes do RBD informaram que os planos futuros do grupo foram paralisados até que tudo seja esclarecido, como novos shows. "Dada a quantia considerável de dinheiro envolvida e as discrepâncias encontradas, todos os nossos projetos estão atualmente parados. Tivemos que dar uma pausa neste sonho compartilhado com vocês, incluindo uma possível continuação da turnê".

Artistas afirmam que pretendem resolver esse assunto "de maneira profissional" para preservarem suas imagens e a confiança dos fãs. "Não descansaremos até que isso aconteça e os assuntos sejam totalmente resolvidos. Somos gratos pela paciência e compreensão contínuas de nossos fãs e prometemos mantê-los informados enquanto trabalhamos para encontrar uma solução".

Entenda o caso

Guillermo Rosas nega que tenha desviado dinheiro de tour do RBD Imagem: Reprodução/X

O RBD acusou o ex-empresário da banda Guillermo Rosas de desviar dinheiro da turnê realizada em 2023. Em nota à revista People Espanha, o empresário negou que desvia dinheiro da Soy Rebelde Tour.

Inocente: "Em nenhum momento, a T6H Entertainment [sua empresa], nem Guillermo Rosas, nem qualquer funcionário da empresa desviou ou fez uso ilícito de qualquer tipo de dinheiro da Soy Rebelde Tour. Também não participou de nenhum tipo de desvio de qualquer espécie, como sugeriram alguns meios de comunicação".

A primeira auditoria já foi realizada por um escritório de contabilidade em Nova York que, segundo ele, atestou que não há fraude ou uso indevido de fundos pela T6H. "Mesmo assim, as partes decidiram de comum acordo realizar uma segunda auditoria com outra empresa para uma segunda confirmação".

Dados: "Estes foram administrados pela T6H principalmente durante a fase de pré-produção para a realização deste projeto. A empresa Souls Productions Inc, responsável pelos artistas, administrou o restante das receitas e fundos da turnê (mais de 90%) desde o primeiro fim de semana de shows", detalhou.

Transparência: "T6H e Guillermo Rosas foram promotores ativos desta turnê de reencontro, e durante vários anos foram mantidas conversas com cada um dos artistas. Nós que compomos a T6H Entertainment confiamos que esta comunicação servirá para esclarecer dúvidas, contribuindo para a transparência e clareza".