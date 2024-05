Alane, é você? Participante entope vaso sanitário em A Grande Conquista

Nesta quarta-feira (22), um participante entupiu o vaso sanitário e a situação virou piada na Mansão de A Grande Conquista 2 (Record). No BBB 24 (Globo), Alane teve o mesmo problema e entupiu o vaso do confinamento cinco vezes.

O que aconteceu

Liziane disparou: "Vish, melhor chamar a produção. O príncipe [Lucas de Albú] está limpando a privada entupida".

Catia Paganote tentou desentupir: "Não está descendo a água, pega a chaleira. Espera a água descer junto com o negócio".

A primeira eliminada de A Fazenda 13 revelou: "O que pensei: em jogar papel. Não pensei que ia dar m*rda".

A ex-Paquita a repreendeu: "Tem uma placa gigantesca, para não jogar papel...". Em seguida, Liziane tentou se justificar: "Já que estava entupida, achei que [papel] ia fazer a sucção".

